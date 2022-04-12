وفاة طالب المتوسطة بجدة.. تحقيق وتفاصيل جديدة

كشفت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة وفاة طالب مدرسة في أثناء مشاجرة مع زميله داخل الفصل الدراسي، بمتوسطة غرناطة في مدينة جدة السعودية.

وقالت ”عكاظ“، إن ”شرطة جدة، باشرت التحقيق في جريمة قتل وقعت الأحد في أثناء مشاجرة بين طالبين من الجنسية السعودية يبلغان من العمر 15 عاما، ويدرسان في الصف الثالث بالمرحلة المتوسطة“.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأمر ”بدأ بالتلاسن بين الطالبين، امتد لشجار بالأيدي نجم عنه سقوط المجني عليه وارتطام رأسه بطاولة الفصل“.

إلا أن الطالب استجمع قواه ووقف على قدميه، لكن سرعان ما سقط مغشيا عليه، وهنا تدخل زملاؤه بالفصل وحاولوا إفاقته، وفقا للصحيفة.



وأضافت أن ”الطالب حُمل إلى مكتب أحد مشرفي المدرسة، الذي أجرى له تنفسا صناعيا؛ لكنه لم يستجب وعند وصول الهلال الأحمر، وبالكشف عليه تبين إصابته بنزيف في الرأس أدى إلى وفاته“.

وأدت هذه الحادثة إلى اتخاذ تعليم جدة، إجراءات إدارية للتحقيق بشأن سبب عدم وجود معلم للفصل وقت وقوع الحادثة، خصوصا أن الحصص الدراسية في رمضان متتابعة وليس بينها وقت للراحة.

ونقلت ”عكاظ“، رواية حارس المدرسة علي الزهراني للحادثة، التي وصفها بـ“بالمؤلمة والمحزنة“.

وقال الزهراني ”الساعة الـ12:30 من ظهر الأحد، تفاجأ بوقوف سيارة الهلال الأحمر أمام المدرسة وتجمع لبعض المدرسين الذين استقبلوا فرقة الهلال الأحمر التي دخلت إلى فناء المدرسة“.

وتابع ”توجه المسعفون إلى الموقع الذي كان يوجد به الطالب المتوفى، وبالكشف عليه اتضح أنه فارق الحياة، عندها خيم الحزن داخل المدرسة بين المعلمين والطلاب، الذين عبروا عن حزنهم البالغ لوفاة زميلهم، إذ أكدوا أنه كان طالبًا مثاليًّا في الأدب والأخلاق“.