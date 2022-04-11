إنقاذ 7 بحارة هنود بعد احتراق سفينتهم قبالة عدن

أنقذت الطواقم البحرية التابعة لميناء عدن، مساء الاثنين، 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية، بعد اندلاع حريق في سفينتهم قرب الميناء.

وقالت مصادر مسؤولة في ميناء عدن لـ“إرم نيوز“، إن سفينة خشبية هندية تدعى ”جوشي سمداني“ تعرّضت لحريق في غرفة محركاتها، بعد مغادرتها ميناء عدن، مساء يوم الاثنين.

وأشار المصدر، إلى أن برج المراقبة التابع للميناء، تلقى بلاغا باندلاع النيران في السفينة، وانطلقت الطواقم البحرية في ميناء عدن باتجاهها على الفور، وتمكنت من إنقاذ 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية.

وأكدت المصادر، أن بعض البحارة الهنود، أصيبوا بجروح إثر النيران المندلعة في سفينتهم الخشبية، وجرى نقلهم إلى مستشفى ”خليج عدن“ لتلقي الإسعافات الأولية.

وذكرت المصادر، أن جهود إخماد الحريق المندلع لا تزال جارية حتى الآن.

وأوضحت أن السفينة الهندية ”جوشي سمداني“، غادرت ميناء عدن، مساء الإثنين، بعد أن حملت سلعا غذائية من ميناء المعلا في عدن، وكانت في طريقها إلى ميناء ”بربرة“ بالصومال، قبل أن تتعرض للاحتراق.