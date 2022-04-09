إصابة عشرات الفتيات بالاختناق داخل أحد مصانع الملابس في الأردن

أصيب عدد كبير من الفتيات العاملات في مصنع للملابس بالتسمم؛ نتيجة استنشاقهن مادة كيميائية بعد تسربها في المصنع الواقع بقضاء السرحان، في محافظة المفرق شمال شرق الأردن.

وأصيب نحو 65 فتاة على الأقل بالاختناق؛ فيما يشتبه بحالات تسمم جراء سكب مواد كيميائية على الأرض بغرض التنظيف، ونقلت المصابات إلى مستشفى المفرق الحكومي ومستشفى الملك طلال العسكري“، وفقا لقناة ”رؤيا“ الأردنية.

وذكرت القناة أن أهالي الفتيات المصابات حمّلوا إدارة المصنع مسؤولية ما حدث، مؤكدين أن الإصابات بالتسمم التي وقعت في المصنع تعود إلى سوء الإدارة.

من جهته، أعلن وزير العمل نايف استيتية فتح تحقيق بحادثة الاختناق جراء استنشاق مواد كيميائية في مصنع بالمفرق، وذلك بالتوازي مع زيارته للمصابات في مستشفى المفرق الحكومي للاطمئنان على صحتهنَّ.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في تغريدة له على حسابه على ”تويتر“، يوم السبت، ”أنه يتابع وبالتنسيق مع الجهات المعنية حادثة الاختناق في أحد مصانع المفرق، والتي أسفرت عن إصابات بين المتوسطة والخفيفة“.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إلى أن ”معظم الحالات غادرت المستشفى، في حين تتلقى الحالات المتبقية العلاج وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة؛ للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليها“.