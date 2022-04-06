السعودية تحقق مع رجلي أمن لعدم إطلاقهما النار على إطارات سيارة سائق متهور

قال شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، إنها قررت التحقيق مع رجلي أمن لعدم إطلاقهما النار على إطارات سيارة سائق متهور وإيقافها، بعدما قاد سيارته عكس اتجاه السير ما تسبب بأضرار لعدة مركبات.

وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، قائد سيارة يصطدم بعدة مركبات على إحدى الطرق الرئيسية، بينما يحاول عدد من الحاضرين كسر زجاج سيارته لإيقافه، قبل أن تتدخل سيارة أمنية وتوقف سيارة المتهور بالفعل.

قائد مركبة بحالة غير طبيعية يقوم بصدم عددة من المركبات ومحاولة المرور ايقافه بمساعدة الحضور .. #طريق_الملك_عبدالله #الرياض_الان #الرياض #منصور_الرقيبه_ينتقد_الجبير pic.twitter.com/AWshDOI0Bm — وهيب الجلال (@aljlalt) April 5, 2022

وقالت شرطة منطقة الرياض إن توجيهاً صدر بعد توقيف قائد المركبة المتهور، بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين.

وجاء بيان الشرطة بعد ساعات من بيان آخر تم فيه الإعلان عن القبض على قائد السيارة المتهور، والكشف عن كونه سعودي الجنسية، وكان بحالة غير طبيعية.

وقال بيان الشرطة إن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو، عاكسًا السير في أحد الطرق العامة، ما تسبب في تضرر 11 مركبة إثر اصطدام مركبته عمدًا بها، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر في أثناء محاولته الهرب.

وأوضح بيان الشرطة أن إجراءات الاستدلال بينت أن سائق السيارة في حالة غير طبيعية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

ويظهر في فيديو صوره أحد الحاضرين في المكان، سيارة الدورية المرورية متوقفة بالقرب من سيارة المتهور الذي يسير للأمام والخلف متسبباً بالضرر للسيارات الأخرى، بما في ذلك سيارة الدورية ذاتها.

كما يظهر رجلا أمن في المكان، بينما يهاجم عدة أشخاص سيارة المتهور في محاولة لإيقافها بأي طريقة، وقد بدا أن عددا منهم كان معرضاً للدهس.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط اتهامات للسائق المتهور بتعاطي المخدرات، ومطالب بسرعة القبض عليه، وهو ما تم بالفعل في نهاية الأمر.