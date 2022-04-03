العراق.. 4 إصابات بانفجار إثر تسرب بمحطة غاز في الفلوجة

أصيب أربعة أشخاص، بينهم منتسب في الشرطة العراقية، يوم الأحد، إثر انفجار؛ حصل نتيجة تسرب في محطة غازية بقضاء الفلوجة، على بعد 60 كيلو مترا شمال غرب العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في المدينة، أن ”الحادث الذي وقع في محطة عبدالرزاق بالفلوجة ناتج عن تسرب غاز من غرفة السيطرة وتمت معالجته“.

وأضافت أن ”انفجار محطة تعبئة الغاز الجديدة في الفلوجة تسبب باحتراق كرفانات تابعة لشرطة النجدة داخل المحطة“.

وأشار البيان إلى أن ”سبب الحادث الضغط العالي في أنابيب الغاز لتعبئة غاز السيارات“، موضحا أن ”عدد المصابين ثلاثة مدنين، ومنتسب في شرطة النجدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفلوجة العام“.

وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المصابين، تعرضوا إلى الحرق بالنار، وتم نقلهم سريعا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ويشهد العراق بين الحين والآخر، حوادث حرائق مماثلة، خاصة في المؤسسات الحكومية، أو المستشفيات، في ظل ضعف خدمات البنى التحتية وقدمها.

وفي 24 نيسان/ أبريل الماضي، اندلع حريق في مستشفى ”ابن الخطيب“ بالعاصمة بغداد، جراء انفجار إسطوانة أوكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.

كما لقي 72 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات جراء حريق بمركز عزل لمرضى كورونا في مستشفى ”الحسين“ بمدينة الناصرية (جنوب)، بعد أيام على الحريق الأول.

ويقول خبراء، إن العراق لديه بنى تحتية محدودة ومتهالكة في مختلف القطاعات بينها قطاع الصحة؛ جراء عقود من الحروب المتتالية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والفساد المستشري في البلاد.

ونهاية العام الماضي، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي إحصائيات حوادث الحريق التي تم إخمادها من قبل رجال الدفاع المدني، سواء تلك التي شبت داخل مبان حكومة ومرافق عامة وتجارية ومصانع ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وغيرها.

وبلغت حوادث الحرائق في مجموعها أكثر من 31 ألفا، خلال العام 2021، تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة فيها، حسب الإحصائية الرسمية.

وأحصت مديرية الدفاع المدني عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بـ 6189 حادث حريق، فيما بلغ عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط 293 حادث حريق، أما حرائق القطاع الخاص فقد بلغت 25051 حادث حريق.