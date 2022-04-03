منظمة: مصرع نحو 100 مهاجر في البحر المتوسط

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

لقي نحو 100 مهاجر حتفهم في المياه الدولية بعد مغادرتهم ليبيا على متن قارب مكتظ، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية، ومسؤول في الأمم المتحدة.

وقالت منظمة ”أطباء بلا حدود“، إن الناقلة التجارية ”أليغريا 1“ أنقذت 4 أشخاص على متن قارب مطاط في البحر الأبيض المتوسط في ساعة مبكرة، من صباح يوم السبت.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر ”تويتر“: ”نعلم من اتصالنا الأولي بأليغريا 1 أن الناجين أفادوا بأنهم بقوا في البحر لمدة 4 أيام على الأقل على متن قارب يحمل نحو 100 شخص“.

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وبحسب سجل المحادثات مع الناقلة، قالت الناقلة إن ”نحو 96 شخصًا لقوا حتفهم في المياه“.

بدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الأحد، في تغريدة على ”تويتر“ إن ”أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم في مأساة أخرى في البحر المتوسط“. وتابع: ”لقد أثبتت أوروبا قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفاعلية“.

وأضاف غراندي، أن ”عليها الآن النظر بشكل عاجل في كيفية توسيع ذلك ليشمل اللاجئين، والمهاجرين الآخرين، الذين يطرقون أبوابها وهم في محنة“.

في غضون ذلك، شددت منظمة ”أطباء بلا حدود“، على أن الذين تم إنقاذهم، السبت، ”بحاجة إلى حماية ورعاية عاجلة“.

ولفتت إلى أنه ”لا ينبغي إعادة أي من الناجين إلى مكان يواجهون فيه الاعتقال، والانتهاكات، وسوء المعاملة.. ليبيا ليست مكانًا آمنًا“.

وأصبحت ليبيا التي دمرها عقد من النزاعات والفوضى، نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين الأفارقة، والآسيويين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وغالبًا ما يعاني المهاجرون ظروفًا مروعة في ليبيا قبل التوجه شمالًا على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار، وكثيرًا ما تغرق أو تتعرض لمشاكل.

وتعرَّض الاتحاد الأوروبي لانتقادات لتعاونه الوثيق مع خفر السواحل الليبي لخفض أعداد المهاجرين الذين يصلون الشواطئ الأوروبية.

ويواجه الكثير منهم عند إعادتهم إلى ليبيا مزيدًا من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز.

وقبل هذه المأساة، سجلت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة 367 حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، بعد تسجيل 2048 حالة وفاة في العام 2021.