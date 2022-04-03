6 قتلى في إطلاق نار بمدينة سكرامنتو الأمريكية

قالت إدارة شرطة مدينة سكرامنتو الأمريكية على تويتر، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة على الأقل في إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا.

وذكرت وحدة محلية تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز، أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) في جزء من وسط المدينة بالقرب من قاعة غولدن 1 سنتر التي تقام فيها الحفلات الكبرى والتي يتخذ منها فريق ساكرامنتو كينغز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي مقرا له.

وقالت الشرطة، إن العديد من المربعات السكنية أُغلقت أثناء التحقيق، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول أعمار أو هويات الضحايا، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت أشخاصا يصرخون ويركضون في الشارع.

ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات بصورة مستقلة.

وتأتي الواقعة بعد ما يزيد بقليل على شهر واحد على قيام رجل بقتل أطفاله الثلاثة وشخص رابع بالرصاص قبل أن ينتحر في المدينة نفسها.

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية.

ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.

وفي عام 2018، أوقعت عملية إطلاق نار داخل مدرسة أكبر عدد من القتلى في السنوات الأخيرة، وذلك حين قُتل 17 شخصاً برصاص طالب سابق بثانوية في باركلاند بفلوريدا.

والشهر الماضي أكدت السلطات الأمريكية، أنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى نتيجة إطلاق النار الذي وقع في الحافلة.

وأوضحت أنه ”على إثر إطلاق النار اجتاحت الحافلة موقف السيارات التابع لقسم شرطة فورت لودرديل، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى، وإصابة 3 أشخاص تمت معالجتهم في مكان الحادث“.

وأفادت السلطات بأنه نتيجة لإطلاق النار، أُعلن عن وفاة أحد الضحايا في مكان الحادث، وتوفيت الضحية الثانية في المستشفى“.

وأضافت: ”إن ضحيتين أخريين ما زالا في المستشفى“.

وفي حادثة أخرى حصلت الشهر الماضي قالت وسائل إعلام أمريكية، إنّ شخصاً قتل وأصيب نحو 24 آخرين بينهم أطفال، في حادث إطلاق نار على حشد من الناس خارج معرض للسيارات، في جنوب شرق ولاية أركنسو الأمريكية.