انفجار بملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية (فيديو)

وقع انفجار الأحد في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا الذين يحاول رجال الإنقاذ العثور عليهم تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان على موقعها الإلكتروني ”وفقا للتقارير الأولية، قتل وجرح أشخاص في الحادث“.

An explosion took place at the Location Night Club in #Baku, the capital of #Azerbaijan. It is reported that there are injured and dead people in the region. pic.twitter.com/LjycY9kS0j

