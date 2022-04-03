انفجار بملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية (فيديو)

وقع انفجار الأحد في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا الذين يحاول رجال الإنقاذ العثور عليهم تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان على موقعها الإلكتروني ”وفقا للتقارير الأولية، قتل وجرح أشخاص في الحادث“.

An explosion took place at the Location Night Club in #Baku, the capital of #Azerbaijan. It is reported that there are injured and dead people in the region. pic.twitter.com/LjycY9kS0j — EHA News (@eha_news) April 2, 2022

وأشارت الوزارة إلى أنها ”تلقت معلومات حول انفجار في منشأة في شارع تارلان علياربيوف“ في باكو الساعة 03,00 صباح الأحد (السبت 23,00 بتوقيت غرينتش).

ولم يُحدد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن البيان أكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الانفجار كان قويا لدرجة أنه دمر مدخل النادي بالكامل ، وأدى إلى اندلاع حريق بداخله.

وقالت وزارة الصحة إن 24 شخصًا نقلوا إلى المستشفى بسبب حروق وإصابات أخرى حتى الساعة 4:20 صباحًا بالتوقيت المحلي ، مع إرسال ما يصل إلى 35 من طاقم الإسعاف لرعاية الجرحى في مكان الحادث.

وأكدت السلطات حتى الآن حالة وفاة واحدة، لكن العدد الدقيق للضحايا لم يعلن بعد.

وزعمت تقارير مبكرة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو حالة الذعر والارتباك في أعقاب الانفجار، مع فرار الناس من المكان ومحاولة مساعدة بعضهم البعض.

وأظهرت مقاطع أخرى رجال الشرطة ورجال الإطفاء وعربات الإسعاف تعمل في مكان الحادث.

لا يزال سبب الحادث غير معروف، لكن بعض وسائل الإعلام زعمت أن البيانات الأولية أشارت إلى أن الانفجار ربما نتج عن تسرب غاز.