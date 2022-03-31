الكويت.. اندلاع حريق في سوق المباركية الشهير (فيديو)

اندلع عصر، اليوم الخميس، حريق كبير في عدد من المحال التجارية في سوق المباركية الشهير في الكويت، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين والمقيمين.

ووقع الحريق بقسم السلاح في سوق المباركية، لينتشر بسرعة كبيرة نتيجة طبيعة المواد المحترقة.

وتوجهت 5 فرق إطفاء تضم أكثر من 50 رجل أطفاء إلى موقع الحريق فور ورود بلاغ بشأنه، لإخماد النيران التي ما زالت مشتعلة حتى الآن، ما دفع 3 فرق أخرى للتوجه إلى السوق للمشاركة في السيطرة على الحريق.

فيديو | «الإطفاء»: المحلات المحترقة في سوق المباركية أكثر من 20 محلا معظمها في سوق السلاح • ارتفاع الفرق المتعاملة مع النيران إلى 8 فرق#الكويت #سوق_المباركية #حريق_سوق_المباركية #حريق_المباركية #حريق_سوق_السلاح #سوق_السلاح pic.twitter.com/vhRd6YQIOi — جرائم ومحاكم (@cckwt) March 31, 2022

وتداولت الحسابات الإخبارية مقاطع فيديو من عدة جهات، أظهرت حجم النيران الضخمة المندلعة في السوق وسط تجمهر العديد من المارة، ومرتادي السوق، وأصحاب المحال.

وتواصل فرق الإطفاء عمليات إخماد النيران، ومحاولة السيطرة عليها، لتجنب امتدادها إلى بقية محال السوق.

وأكدت وسائل إعلام محلية، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الآن، في حين اكتفت قوة الإطفاء العام عبر حسابها على ”تويتر“ بالإشارة إلى الحريق دون ذكر أي تفاصيل أخرى عنه.

وحذّر مصدر إطفائي عبر صحيفة ”القبس“ الكويتية، من خطورة الانهيارات المتوقع حدوثها على رجال الإطفاء والمتواجدين في موقع حريق المحال التجارية في السوق بسبب طبيعة الموقع.

فيديو / حريق هائل في المباركية. pic.twitter.com/MYdkjd9AzY — المجلس (@Almajlliss) March 31, 2022

وقال المصدر، إن ”النيران طالت أكثر من 20 محلًا تجاريًا“، لافتًا إلى أن وجود سوائل سريعة الاشتعال، ومحولات كهربائية تعرقل مهام رجال الإطفاء، وتساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة، مؤكدًا أن هذا النوع من المواد يتم التعامل معه باستخدام الرغوة وليس المياه.

ويقع سوق المباركية في منطقة القبلة، وهو سوق تراثي، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، ويتميز السوق بتصميمه الذي يشبه الأسواق القديمة، وهو من أبرز المعالم التراثية في الكويت.

ويضم هذا السوق عددًا من المحال لبيع مختلف السلع من ملبوسات، وإكسسوارات، وعطور، إضافة إلى محال لبيع اللحوم، والأسماك، والمواد الغذائية، والسلع التراثية، والذهب، والسلاح.

كما يضم السوق مجموعة من المقاهي الشعبية، والمطاعم، ومحال الحلويات.

وتسجل الكويت بين الحين والآخر حرائق في مناطق مختلفة، بعضها تقتصر أضراره على الأمور المادية، وبعضها الآخر حصد أرواحًا بشرية، وكان أكثرها مأساة حريق منزل المواطن سلطان نهار العتيبي، في آذار/ مارس 2020، الذي تسبب بوفاة 8 من أبنائه، تراوحت أعمارهم بين 14 عامًا و 8 أشهر.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اندلع حريق مروع داخل أحد مصانع البلاستيك في منطقة أمغرة المشهورة بكثرة المصانع فيها.