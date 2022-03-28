حريق "محدود" بمشروع مطار الكويت الجديد

أعلنت السلطات الرسمية الكويتية أن جزءا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2) قد تعرض ”لحريق محدود“ صباح اليوم الاثنين، وأنه لا تأثير للحريق على حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي.
ومبنى مطار الكويت الجديد هو مشروع قيد الانشاء تضطلع ببنائه شركة ليماك التركية ووكيلها المحلي شركة الخرافي ناشونال وتم توقيع عقده في 2016 بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار ومدة تنفيذ ست سنوات.
اندلاع حريق داخل #مطار_الكويت الجديد.. وفرق الدفاع المدني تعمل على تطويقه #إرم_نيوز #الكويت #Kuwait pic.twitter.com/IF9nCD88pW
— إرم نيوز (@EremNews) March 28, 2022
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح في بيان صحفي اليوم إن قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق.
وقالت إدارة الطيران المدني في بيان منفصل إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.
ومن المقرر أن يرفع هذا المشروع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا، بدلا من نحو خمسة ملايين راكب سنويا للمطار القديم.