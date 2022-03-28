حريق "محدود" بمشروع مطار الكويت الجديد

أعلنت السلطات الرسمية الكويتية أن جزءا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2) قد تعرض ”لحريق محدود“ صباح اليوم الاثنين، وأنه لا تأثير للحريق على حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي.

ومبنى مطار الكويت الجديد هو مشروع قيد الانشاء تضطلع ببنائه شركة ليماك التركية ووكيلها المحلي شركة الخرافي ناشونال وتم توقيع عقده في 2016 بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار ومدة تنفيذ ست سنوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح في بيان صحفي اليوم إن قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان منفصل إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.

ومن المقرر أن يرفع هذا المشروع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا، بدلا من نحو خمسة ملايين راكب سنويا للمطار القديم.