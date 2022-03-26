مصرع خمسة أطفال جراء حريق اندلع في منزل ذويهم في الضفة الغربية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، اليوم السبت، أن خمسة أطفال فلسطينيين قضوا في حريق اندلع في منزلهم قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال محمود أرزيقات رئيس بلدية تفوح التي يبلغ عدد سكانها حوالى 10 آلاف نسمة وتقع على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الغرب من الخليل، إن الأطفال الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن احترق منزلهم خلال الليل.

وتم تشييعهم بعد ظهر اليوم في بلدة تفوح.

وذكرت الوكالة أن 15 شخصا اصيبوا بجروح من بينهم والدا الأطفال ويعالجون في مستشفى محلي.

ومن بين الجرحى عدد من السكان المحليين الذين حاولوا إنقاذ من كانوا داخل المنزل عند اندلاع الحريق.

وقالت السلطات المحلية إنها تحقق في سبب الحريق.