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اليمن.. 3 قتلى إثر انهيار مبنى قديم في عدن
تاريخ النشر: 26 مارس 2022 18:35 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2022 19:40 GMT

اليمن.. 3 قتلى إثر انهيار مبنى قديم في عدن

لقي 3 أشخاص يوم السبت مصرعهم، واصيب 13 آخرون جراء انهيار مبنى قديم في مدينة عدن جنوب اليمن في حصيلة أولية أوردتها مصادر حكومية. وذكر مصدر حكومي محلي أن "ثلاثة

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المصدر: أ ف ب

لقي 3 أشخاص يوم السبت مصرعهم، واصيب 13 آخرون جراء انهيار مبنى قديم في مدينة عدن جنوب اليمن في حصيلة أولية أوردتها مصادر حكومية.

وذكر مصدر حكومي محلي أن ”ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 بانهيار مبنى سكني“.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ”العشرات مازالوا عالقين“ تحت الأنقاض، بينما أكدت مصادر محلية أخرى هذه الحصيلة.

هرع سكان المدينة لمساعدة رجال الإنقاذ في إخراج العالقين من تحت الأنقاض، وفقًا لشهود في المكان وصور تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم عدن آلاف المباني القديمة الضخمة التي لم تجر صيانتها.

ودمرت الحرب المتواصلة منذ سبع سنوات البنية التحتية والمباني الحكومية المتقادمة.

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