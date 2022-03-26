اليمن.. 3 قتلى إثر انهيار مبنى قديم في عدن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي 3 أشخاص يوم السبت مصرعهم، واصيب 13 آخرون جراء انهيار مبنى قديم في مدينة عدن جنوب اليمن في حصيلة أولية أوردتها مصادر حكومية.

وذكر مصدر حكومي محلي أن ”ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 بانهيار مبنى سكني“.

انهيار جزء من عمارة سكنية في مدينة #خور_مكسر بـ #عدن.. وأنباء عن إنقاذ أربعة أشخاص #إرم_نيوز pic.twitter.com/B8s0v6mpPQ — إرم نيوز (@EremNews) March 26, 2022

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ”العشرات مازالوا عالقين“ تحت الأنقاض، بينما أكدت مصادر محلية أخرى هذه الحصيلة.

هرع سكان المدينة لمساعدة رجال الإنقاذ في إخراج العالقين من تحت الأنقاض، وفقًا لشهود في المكان وصور تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم عدن آلاف المباني القديمة الضخمة التي لم تجر صيانتها.

ودمرت الحرب المتواصلة منذ سبع سنوات البنية التحتية والمباني الحكومية المتقادمة.