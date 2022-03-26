عددهم 132.. تأكيد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" المنكوبة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تأكد مقتل جميع ركاب طائرة ”شرق الصين“ البالغ عددهم 132 شخصًا، والتي تحطمت الإثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفاد تلفزيون ”سي سي تي في“ الرسمي الصيني السبت.

وقالت القناة، نقلًا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ: ”قُتل جميع الركاب وعددهم 123 وأفراد الطاقم التسعة للرحلة إم يو5735 لشركة طيران شرق الصين على متن الطائرة في 21 آذار/ مارس“.

والأربعاء الماضي، عثر على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة ”شرق الصين“ التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا، على ما أعلن مسؤول في هيئة الطيران المدني.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين، ليو لوسونغ، للصحفيين إنه تم العثور على صندوق أسود من رحلة ”إم يو 5735 التابعة لشركة شرق الصين في 23 آذار/ مارس“.

وتحطمت الطائرة الصينية ”بوينغ-737“ التابعة لشركة طيران ”شرق الصين“، يوم الإثنين الماضي، وكان على متنها 132 شخصا في جنوب غرب الصين، وفق ما أوردت إدارة الطيران المدني في البلاد، ولم يتم العثور على ناجين.

وكانت الطائرة تقوم برحلة من مدينة كونمينغ – جنوب غرب، إلى كانتون -جنوب.

ويعتقد بحسب ما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن الركاب جميعهم صينيون.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام العامة حفرة خلفتها الطائرة عند سقوطها وحطاما يصعب التعرف عليه باستثناء جزء جناح يحمل شعار شركة طيران شرق الصين الأحمر والأزرق.

ونشر المسعفون طائرات مسيرة لدعم عمليات التفتيش وسط صعوبات تواجهها فرق الإغاثة بسبب وعورة المنطقة وكثافة الغابة المحيطة بالموقع، وفق ”فرانس برس“.

وقال أحد سكان قرية لانغنان يدعى أو، إن انفجار الطائرة أحدث دويا ”يشبه الرعد“، موضحا أن ”الحريق وصل إلى مسافة حوالي كيلو متر من منزله“.

وبث تلفزيون ”سي سي تي في“ الرسمي الصيني، أمس الثلاثاء، مشاهد لعناصر إغاثة باللباس المرقط أو الملابس البيضاء مع حمالات وحقائب ظهر، يتقدمون بصعوبة على التلال المحيطة بموقع الحادث.