وفاة الطفل الإماراتي سلطان المقبالي بعد سقوطه في بئر

تفاعل إماراتيون على نطاق واسع، اليوم السبت، مع خبر وفاة الطفل سلطان المقبالي، البالغ من العمر 3 سنوات، وذلك بعد سقوطه في بئر في محيط منزله على ما يبدو في مدينة العين.

وكانت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي قد أعلنت وفاة الطفل المقبالي، اليوم السبت، وذلك بعد تلقيها بلاغا أمس الجمعة عن سقوطه.

وذكرت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن ”الهيئة تلقت بلاغا عن سقوط طفل يبلغ 3 سنوات من العمر في بئر على عمق 72 مترا بمنطقة الظاهر في العين“.

وأكدت أنه منذ تلقي البلاغ باشرت فرق الدفاع مهامها في محاولة لإنقاذ الطفل وانتشاله، إلا أنه فارق الحياة.

ونعاه مغرد يدعى ”بن سعيد“: ”اللهم عوّض طفولته في جنان لا تفنى، ربي كما أخذته طاهرًا صغيرًا اجعله طير من طيور الجنة وشفيعًا لوالديه“.

وعلقت أخرى تدعى ”شادن“ بتأثر: ”ياحزن قلبي عليك، اللهم اربط على قلوب اهله واحبائه وهون عليهم في مصابهم ، انا لله وانا اليه راجعون“.

وكان مواطنون قد تناقلوا بتأثر وحزن تفاصيل عن حادثة سقوط الطفل عبر موقع التواصل ”تويتر“، إذ تداولوا عبارات ”بابا متى بتطلعني“، ”بابا طلعني ما أشوف“، وقيل إنها تعود للطفل بعد سقوطه في البئر وهو يستنجد بوالده لإخراجه.

وكتب مغرد: ”(بابا متى بتطلعني) (بابا طلعني ما اشوف) كلمات ستظل للابد، ما أصعب شعور العجز وانته تسمع وترى بعينيك كل شيء يارب هون على والديه يارب صبر والده المكسور وأجبر خاطره يارب نناجيك فأنت السميع المجيب #سلطان_المقبالي“.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوادث مشابهة لسقوط أطفال في آبار، كان أبرزها حادثة سقوط الطفل المغربي ريان في بئر في محيط منزله، والتي حظيت باهتمام عالمي وعربي مكثف.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن مسؤولون من طالبان عن وفاة طفل علق في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان.

وعمل عناصر الإنقاذ في حينها لمحاولة الوصول إلى طفل يبلغ من العمر خمس سنوات عالق في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان منذ الثلاثاء، لكن الأرض الصخرية الوعرة تعرقل تقدمهم، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.

وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي كذلك، سقط الطفل ريان (خمس سنوات) في قاع بئر جافة وعُثر عليه ميتًا بعد خمسة أيام من جهود شاقة بذلتها فرق الإنقاذ.