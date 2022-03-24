الكويت.. وزارة الصحة تعلن نجاح عملية "طفل سلم الأفنيوز"

أعلن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة في دولة الكويت عبدالله السند عن نجاح عملية الطفل، الذي اشتهر إعلاميًّا بـ“طفل سلم الأفنيوز“، بعد حادثة وقعت العام الماضي وأثارت جدلا واسعا في البلاد.

ووثق السند عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ استقباله للطفل جاسم خالد كرم وأسرته، بعد رحلة علاجية قضاها في الخارج، إثر بتر قدمه بعد أن علِقت في سلم كهربائي.

وأكد المتحدث الإعلامي أن الطفل جاسم عاد لممارسة حياته الطبيعية بعد تركيب قدم صناعية وإجراء جراحة ترميم وتجميل لقدمه وتهيئته نفسيًّا؛ ما مكن الطفل من تجاوز هذه الصدمة، في ظل الاستجابة للعلاج وسرعة الشفاء.

وأظهر مقطع فيديو الدكتور السند وهو يستقبل الطفل، الذي هرع راكضًا نحو والديه بقدمه الصناعية، فيما بدا بصحة جيدة.

وتعرّض الطفل البالغ من العمر 3 أعوام في نهاية تموز/ يوليو من العام الماضي لبتر قدمه عقب انحشارها في سلم كهربائي متحرك داخل مجمع تجاري في منطقة الري بمحافظة الفروانية.

وأصيبت والدة الطفل أثناء وقوع الحادث بأصابع يدها وتعرضت لنزيف حاد أثناء محاولتها إنقاذ ابنها وانتشاله من السلم المتحرك، فيما بقيت قدمه المبتورة أسفل السلم الذي تم فتحه عقب الحادثة وإخراجها وإلحاقها به إلى المستشفى.

وروت والدة الطفل للصحيفة المحلية تفاصيل يوم الحادث الذي كان من المفترض أن يكون يومًا للترفيه عن العائلة قبل أن تحدث المأساة، إذ قالت ”إنها أثناء مرورها على السلم المتحرك كان ابنها ممسكًا بيدها قبل أن يقع ويبدأ بالصراخ وتختفي قدمه بين طبقات السلم أمام عينيها خلال ثوانٍ“.

وأوضحت والدة الطفل ”أنها حاولت بتلك الثواني المعدودات سحب رجل ابنها كاملة، بينما حاول والده البحث عن جهاز فصل الكهرباء إلا أنه لم يهتدي إليه، لتخرج بتلك الأثناء ساق الطفل دون قدم“.

وأضافت أنه تم نقلهما على الفور إلى المستشفى، حيث أجريت لها عملية ترميم لأصابعها، بينما تم تضميد رجل ابنها لإيقاف النزيف لا سيما أنه أصيب بكسر أيضًا، وانتهت به الحال إلى ساقٍ بلا قدم والتي وصلت بعده، ولكن دون فائدة ترجى منها بسبب تضررها.