تخفيضات كبرى على الإلكترونيات تحدث تدافعا وإصابات في سلطنة عمان

شهدت إحدى كبرى شركات الإلكترونيات في سلطنة عمان، الأربعاء، ازدحاماً كبيراً وتدافعاً من قبل المواطنين الذين توجهوا إلى الشركة عقب إعلانها عن تخفيضات كبيرة على أجهزة إلكترونية وكهربائية وصلت حتى 90%.

وتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح نحو فرع شركة ”أبراج مسقط العالمية للإلكترونيات“، في ولاية بركاء، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الازدحام الكبير والفوضى أمام الشركة التي سقط بابها الزجاجي إثر تدافع المستهلكين رغم محاولة العاملين تنظيم دخولهم، ما تسببت بإصابة البعض بجروح نتيجة تطاير الزجاج.

وأثارت المقاطع المتداولة وما تضمنته من مشاهد جدلاً بين النشطاء الذين انتقدوا القائمين على هذا العرض والمسوقين له لسوء التنظيم تجنباً للفوضى.

وقال الناشط يونس الربكي: ”أفواج من الناس من مختلف محافظات عُمان ملبين دعوة الإعلامي #محمد_المخيني لوجود تخفيضات كبرى تصل إلى ٩٠٪ في أبراج مسقط العالمية للإكترونيات، ولكن ما حدث هل من المتوقع أن يحدث وهل كان ذلك لازماً أن نسابق الريح، وأن نعمتد مبدأ العشوائية في الدخول؟“.

وتساءل الناشط عبدالله التوبي عن المسؤول عن الفوضى التي حصلت أمام الشركة، قائلاً: ”من المسؤول عن تنزيلات أبراج مسقط العالمية في بركاء،؟ هل وزارة التجارة وترويج الاستثمار أم صاحب الشركة؟ آلاف المواطنين والأجانب يتدافعون على بوابة عرضها متر، لا تنظيم من قبل الشركة لدخول المستهلكين“.

وكتب الناشط محمد الرقيشي: ”تحدث الآن تخفيضات أبراج مسقط العالمية للإلكترونيات زحمة والشارع متوقف سبحان الله لا تنظيم“.

وتعقيباً على الفوضى والانتقادات التي تعرض لها القائمون على الشركة، قال الإعلامي والناشط محمد المخيني الذي طالته الانتقادات لتسويقه للشركة والتخفيضات، إن ”الشركة حصلت على التصاريح والموافقات الرسمية للتخفيضات كما تمت معاينة البضاعة من قبل هيئة حماية المستهلك قبل بدء العرض“، مضيفا أن ”الإعلان عن التخفيضات سليم وقانوني، لكن الإقبال عليها كان فوق ما هو متوقع، ليطالب متابعيه ومن لم يحضر بتجنب التوجه إلى الشركة اليوم بسبب الازدحام“.

وكانت شركة ”أبراج مسقط العالمية للإلكترونيات“قد أعلنت عن تخفيضات كبيرة ومتفاوتة على أجهزتها، وصلت التخفيضات على بعض الأجهزة حتى 90%، وذلك ضمن عروض تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وظهر أحمد البلوشي صاحب الشركة بمقطع فيديو برفقة الإعلامي محمد المخيني للإعلان عن عرض شركته وتخفيضاتها التي قال إنها ”العروض والتخفيضات الأقوى على مستوى الشرق الأوسط“.

وعرض البلوشي والمخيني أثناء الإعلان عن التخفيضات التي بدأت اليوم، مجموعة من الأجهزة التي شملتها التخفيضات الكبرى ومنها ثلاجات ومكانس كهربائية وأجهزة خاصة لتحضير الطعام وغسالات وأجهزة تبريد“.