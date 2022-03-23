العثور على أحد الصندوقين الأسودين من طائرة "شرق الصين" المنكوبة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

عثر على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة ”شرق الصين“ التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا، على ما أعلن مسؤول في هيئة الطيران المدني، اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين، ليو لوسونغ، للصحفيين إنه تم العثور على صندوق أسود من رحلة ”إم يو 5735 التابعة لشركة شرق الصين في 23 آذار/مارس“.

وتحطمت الطائرة الصينية ”بوينغ-737“ التابعة لشركة طيران ”شرق الصين“، يوم الإثنين، وكان على متنها 132 شخصا في جنوب غرب الصين، وفق ما أوردت إدارة الطيران المدني في البلاد، ولم يتم العثور على ناجين.

وكانت الطائرة تقوم برحلة من مدينة كونمينغ – جنوب غرب، إلى كانتون -جنوب.

ويعتقد بحسب ما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن الركاب جميعهم صينيون.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام العامة فسحة خلفتها الطائرة عند سقوطها وحطاما يصعب التعرف عليه باستثناء جزء جناح يحمل شعار شركة طيران شرق الصين الأحمر والأزرق.

ونشر المسعفون طائرات مسيرة لدعم عمليات التفتيش وسط صعوبات تواجهها فرق الإغاثة بسبب وعورة المنطقة وكثافة الغابة المحيطة بالموقع، وفق ”فرانس برس“.

وقال أحد سكان قرية لانغنان يدعى أو، إن انفجار الطائرة أحدث دويا ”يشبه الرعد“، موضحا أن ”الحريق وصل إلى مسافة حوالى كيلومتر من منزله“.

وبث تلفزيون ”سي سي تي في“ الرسمي الصيني، أمس الثلاثاء، مشاهد لعناصر إغاثة باللباس المرقط أو الملابس البيضاء مع حمالات وحقائب ظهر، يتقدمون بصعوبة على التلال المحيطة بموقع الحادث.

وأفاد تلفزيون ”سي سي تي في“، من جهته، أن تحطم الطائرة ”تسبب بحريق“ جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010، وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا.

وكان الرئيس شي جينبينغ، دعا مساء الإثنين، إلى ”تحديد أسباب الحادث بأسرع ما يمكن“.

وذكرت وسيلة الإعلام المالية الصينية ”ييكاي“ أن شركة طيران ”شرق الصين“ قررت وقف جميع طائراتها من طراز 737-800 بصورة موقتة.

وخسرت أسهم الشركة أكثر من 6% من قيمتها، أمس الثلاثاء، عند إغلاق بورصة شنغهاي، وفق ”فرانس برس“.

وأبدت شركة ”بوينغ“ استعادها للتعاون في تحقيق السلطات الصينية، في وقت تراجعت قيمة أسهم الشركة الأمريكية 3,6%، يوم الإثنين، عند إغلاق ”وول ستريت“.

ويعتبر الحادث نكسة للشركة العملاقة التي كانت على وشك استئناف عمليات تسليم طائراتها من طراز ”737 ماكس“ بعد تعليقها في مطلع 2019 جراء كارثتين جويتين.