السعودية.. فتح تحقيق بوفاة طفلين غرقا بنفق مروري تعثر إنهاؤه سنوات‎‎

فتحت السلطات السعودية تحقيقا موسعا في حادثة وفاة طفلين غرقا بمستنقع مياه تشكل في نفق مروري تعثر إنهاؤه سنوات في طريق حيوي يربط شمال مدينة تبوك بجنوبها، بالتزامن مع مطالب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، بمحاسبة المسؤولين عما جرى.

وانتشلت فرق الدفاع المدني، مساء الأحد الماضي وفجر الإثنين، جثتي الطفلين (13 و11 عاما) من النفق، بعد تلقيها بلاغين منفصلين بوجود شخصين غريقين، دون أن تتضح أسباب سقوطهما في المستنقع.

وتوالت ردود الفعل الرسمية بعد الحادثة، حيث وجه النائب العام بتشكيل فريق من النيابة العامة للانتقال إلى موقع سقوط الطفلين، والتحقق من أسباب سقوطهما وملابسات الواقعة، للنظر فيما إذا كان هناك ما يستدعي تحريك الدعوى الجزائية العامة وفقا لنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

كما وجه أمير تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة مختصة من أمانة المنطقة والدفاع المدني وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ للتحقيق في الحادثة ذاتها، واتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن النفق الذي تشكل فيه المستنقع، أحد المشروعات المتعثرة في تبوك، منذ ثماني سنوات بجوار مقر الإمارة وقرب الحديقة العامة المعروفة باسم ”حديقة الشلال“، وبالقُرب من الممشى المحيط بمصلى العيد، ويرتاده المواطنون والمقيمون للتنزه بالحديقة وممارسة رياضة المشي.

وأضافت أن النفق المتعثر معروف باسم ”دوار الله أكبر“، وكان من المقرر أن ينتهي في العام 2016، بحسب تصريح أمانة المنطقة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، أثناء الإعلان عن المشروع العام 2014، بتكلفة 195 مليون ريال بمرحلتيه الأولى والثانية.

وأوضحت أن مشروع النفق الذي كانت أمانة المنطقة تنوي من خلاله معالجة الاختناقات المرورية، شهد مرور خمسة أمناء سابقين، دون الانتهاء من النفق بشكل كامل، مشيرةً لحدوث انهيار له في العام 2019، تسبّب في إصابة 21 عاملا.

ويقول كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعثر النفق وتجمع المياه فيه وتحوله لمستنقع يعد سببا من أسباب وفاة الطفلين ويستوجب التحقيق والمحاسبة، ونشروا مقاطع فيديو وصورا من المكان لدعم آرائهم.