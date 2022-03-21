مصرع 5 وفقدان العشرات إثر غرق عبارة في بنغلاديش

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم، وفُقد العشرات، بعد اصطدام عبارة صغيرة مكدسة بالركاب بسفينة شحن وغرقها يوم الأحد، في نهر شيتالاخسيا وسط بنغلاديش، في أحدث مأساة نهرية تشهدها البلاد.

مقتل خمسة وفقد عشرات في حادث اصطدام عبارة صغيرة بسفينة شحن وغرقها في نهر شيتالاخسيا بوسط #بنجلادش وقالت الشرطة إنها لا تعرف عدد المفقودين بدقة ولكن ركابا قالوا إن أكثر من 50 شخصا كانوا على ظهر العبارة#إرم_نيوز #Shitalakkhya #Bangladesh pic.twitter.com/G2BRzCyyso — إرم نيوز (@EremNews) March 21, 2022

وقال محمد منير الزمان المسؤول بالشرطة المحلية، إنه تم انتشال خمس جثث بعد غرق العبارة على بعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة داكا.

وأوضح أن من بين القتلى امرأتين وطفلين، مضيفا أن ”عملية إنقاذ المفقودين مستمرة“.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف عدد المفقودين على وجه الدقة، ولكن ركابا قالوا إن أكثر من 50 شخصا كانوا على ظهر العبارة، وإن بعضهم تمكن من السباحة إلى الشاطئ.

وتؤدي حوادث العبارات إلى مصرع مئات الأشخاص سنويّا في بنغلاديش.

ولقي ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم في نيسان/ أبريل الماضي بعد اصطدام عبارة مكتظة بالركاب بسفينة شحن وغرقها في نهر شيتالاخسيا أيضا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي لقي ما لا يقل عن 41 شخصا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن شب حريق في عبارة مكتظة بالركاب.

وفي العام 2014، أعلنت الشرطة المحلية في بنغلاديش أن عبارة كانت تقل قرابة 200 شخص غرقت في نهر وسط البلاد ولم ينج سوى خمسين شخصا.

وقال قائد الشرطة المحلية حينذاك إن ”العبارة كانت تقل عددا من الركاب يفوق طاقتها، والنهر لم يكن هادئا“، مشيرا إلى أن نحو 50 شخصا نجوا من الحادث.

ووقع الحادث على بعد نحو 30 كيلو مترا جنوب العاصمة دكا.

وبحسب قائد شرطة مادريبور من حيث انطلقت العبارة، فإن السفينة كانت تقل ما بين 170 و 200 راكب.

وحوادث العبارات تقع بشكل متكرر في بنغلاديش بسبب سوء صيانة السفن ونقل عدد ركاب أكثر من طاقتها.

وفي بنغلاديش، إحدى أفقر دول آسيا، أكثر من 230 نهرا، وتعتبر السفن أبرز وسيلة نقل لا سيما في جنوب وشمال شرق البلاد.