كردستان العراق.. لجنة تحقيق بعد وفاة متقاعديْن في "طابور" رواتب متأخرة

شكلت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، لجنة تحقيق بملابسات وفاة اثنين من المواطنين، أثناء وقوفهما في طابور طويل لتسلّم رواتبهما التقاعدية المتأخرة.

وكان متقاعدون انتظموا في طابور طويل أمام مصرف ”تانجرو“ في مدينة السليمانية، منذ مساء أمس السبت، لتسلّم رواتب، شهر شباط/فبراير، فيما بدأت أعدادهم بالتزايد مع ساعات الصباح الأولى، اليوم الأحد، لكن اثنين منهم توفيا بسبب الزحام.

من جهته، قال مدير الطوارئ في السليمانية سامان نادر، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن ”متقاعدين اثنين لقيا حتفهما جراء تدهور حالتهما الصحية لوقوفهما في طابور طويل ومزدحم أمام المصرف في المدينة“.

وأضاف نادر أن ”المتقاعديْن أحدهما يُدعى (آزاد إسماعيل) يبلغ من العمر 76 عامًا، والآخر يُدعى (عزيز إبراهيم) يبلغ من العمر 70 عامًا“.

وبحسب المتحدث باسم صحة محافظة السليمانية سامان لطيف، فإن تقرير الطب العدلي بين أن ”سبب وفاة المتقاعديْن هو نوبة قلبية“.

وذكر لطيف أنه ”بعد إخبار فرق الطوارئ تم وصول فريقنا إلى مكان الحادثة بعد 7 دقائق، وتم نقل المتقاعديْن إلى المستشفى“.

وعلى إثر ذلك، قررت وزارة المالية في إقليم كردستان، سحب يد مديرة مصرف ”تانجرو“ رقية عمر سعيد، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات الحادثة التي أثارت غضبًا واسعًا.

ويتسبب تأخير توزيع الرواتب، عادة، بزحامات خانقة في حال مجيئها بعد هذا التأخير، ما يدفع جميع المشمولين إلى تسلّمها في وقت واحد.

وأثارت تلك الحادثة غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حمّل ناشطون كرد، ونواب في البرلمان، حكومة الإقليم المسؤولية عن ذلك، بسبب أزمة الرواتب، وصعوبة توزيعها على المواطنين.

وقالت النائب في البرلمان سروة عبد الواحد، في تدوينة عبر ”تويتر“: ”منذ ليلة أمس، وطوابير مئات المتقاعدين تصطف، وهم ينتظرون في البرد القارس لاستلام رواتبهم المتأخرة، مما أدى إلى وفاة شخصين منهم“.

وأضافت عبد الواحد: ”إذا كان رئيس حكومة الإقليم، ونائبه، لديهما أدنى القيم الإنسانية، والشعور بالمسؤولية، عليهما الاستقالة فورًا“.

وتابعت: ”سلطة فاشلة وفاسدة، وغير قادرة على دفع مستحقات موظفيها الذين خدموا لعشرات السنين“.

ويعاني الإقليم من أزمة مالية حادة أثرت على المواقيت الزمنية لصرف رواتب الموظفين، كما تفاقمت هذه الأزمة في الإقليم مع تفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.