حرائق تدمر 86 منزلا في تكساس الأمريكية.. واعتبار 11 مقاطعة "مناطق كوارث"

تسببت حرائق غابات بتدمير 86 منزلا ومعظم بلدة ”كاربون“ الصغيرة بولاية تكساس الأمريكية، في الوقت الذي أدت فيه 4 حرائق غربي دالاس في حرق 54 ألف فدان ومصرع نائبة قائد الشرطة التي كانت تساعد الناس على الفرار.

وقالت هيئة الإطفاء في ولاية تكساس، يوم السبت، إن الحرائق الأربعة محتدمة منذ الأربعاء أو الخميس في مقاطعة إيستلاند التي تبعد نحو 190 كيلومترا غربي دالاس وتم احتواؤها بنسبة 30% تقريبا.

وذكرت صحيفة ”دالاس مورنينغ نيوز“ أن نحو 85% من بلدة كاربون التي يبلغ عدد سكانها 225 نسمة، احترق، ونشرت صورا لمنازل تحولت إلى أنقاض.

وقال مكتب حاكم تكساس جريج أبوت يوم الجمعة إن أبوت قرر اعتبار 11 مقاطعة في تكساس مناطق كوارث وأمر بتنكيس الأعلام في مقاطعة إيستلاند تكريما لنائبة قائد الشرطة باربره فينلي.

وقال جيسون فيجر قائد شرطة إيستلاند إن فينلي توجهت بالسيارة يوم الخميس للاطمئنان على شخص مسن كجزء من واجباتها الرسمية.

وأضاف فيجر: ”مع تدهور الأوضاع بشكل كبير وضعف الرؤية بسبب الدخان انحرفت سيارة السارجنت فينلي عن الطريق وغمرتها النيران“.