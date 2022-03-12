61 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث قطار بالكونغو الديمقراطية

قتل ستون شخصا على الأقل، ليل الخميس الجمعة؛ بسبب خروج قطار عن سكته في منطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت، اليوم السبت، مصادر محلية والشركة العامة للسكك الحديد.

وقال مارك مانيونغا ندامبو المدير المكلف بالبنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في الكونغو، في اتصال هاتفي مع فرانس برس من لوبومباشي، إن ”الحصيلة، حتى الآن، هي 61 قتيلا هم رجال وأطفال ونساء، و52 جريحا تم إجلاؤهم“.

وأوضح أن القطار كان محملا بالبضائع، لكنه كان يقل أيضا ”مئات المسافرين بشكل غير قانوني“ رغم أن ذلك ممنوع، مضيفا أن ”بعض الجثث لا تزال داخل المقطورات التي سقطت في الوديان“.

ونقلت وسائل إعلام كونغولية عن فيفي ماسوكا حاكمة مقاطعة لولوابا، حيث وقع الحادث، أن الحصيلة غير النهائية هي ستون قتيلا.

وأورد مانيونغا أن القطار المؤلف من 15 مقطورة 12 منها فارغة كان آتيا من لوينا في مقاطعة لومامي العليا المجاورة، ومتجها إلى مدينة تينكي الغنية بالمناجم.

وأضاف أنه خرج عن سكته، يوم الخميس، على بعد حوالي مئتي كلم من كولويزي ”في منطقة تضم وديانا سقطت فيها سبع من المقطورات الـ15“.

ولم يحدد أسباب الحادث، لكن تقادم السكة الحديد هو السبب على الارجح.

وحوادث القطارات مألوفة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وكذلك حوادث غرق السفن في البحيرات بسبب الحمولة الزائدة.

وفي فبراير/ شباط الماضي قالت الشرطة في الكونغو الديمقراطية، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم؛ إثر انقطاع سلك كهرباء عالي الجهد وسقوطه على عدة منازل وسوق في ضواحي العاصمة كينشاسا.

وأضاف قائد شرطة كينشاسا، سيلفانو كاسونجو: ”سقط سلك كهرباء عالي الجهد على عدة منازل في منطقة ماتادي كيبالا وفي السوق، ولقي عدد من الأشخاص حتفهم على الفور“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتشهد الكونغو الديمقراطية العديد من الحوادث المؤلمة بين الحين والآخر، ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل ما لا يقل عن 50 شخصا كانوا يستقلون بصورة مخالفة شاحنة انقلبت بهم، وسقطت في أحد أنهار البلاد.

ووقع الحادث بالقرب من قرية تامبو في مقاطعة أوت كاتانجا الغنية بالمعادن جنوبي الكونغو الديمقراطية.