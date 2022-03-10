تحطم طائرة عسكرية غرب السودان

تحطمت طائرة تدريب عسكرية، اليوم الخميس في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، غرب السودان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة: ”سقطت الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة من صباح اليوم بشمال مطار الأبيض، طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية“.

وأوضحت أن سقوط الطائرة العسكرية كان ”بسبب عطل فني“؛ ما أدى إلى تحطم الطائرة و“نجاة طاقمها المكون من ضابطين“.

وتعددت حوادث سقوط الطائرات العسكرية في السودان خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، سقطت طائرة عسكرية في نهر النيل الأبيض عند ضاحية الشقيلاب جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، العثور على جثتين من طاقم مروحية عسكرية غداة سقوطها في مياه النيل الأبيض، جنوبي الخرطوم.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش، العميد الطاهر أبو هاجة، إن ”جهود البحث عن طاقم الطائرة المنكوبة أسفرت عن العثور على شهيدين من طاقم الطائرة“.

وفي كانون الثاني/ يناير عام 2020، قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن طائرة عسكرية سودانية من طراز ”أنتونوف 12“ سقطت لدى مغادرتها مطار مدينة الجنينة في إقليم دارفور غرب البلاد.

وقالت مصادر لـ“إرم نيوز“ حينها، إن تلك الطائرة من نوع طائرات الشحن الجوي، وتسعى فرق التحقيق إلى معرفة ملابسات الحادث وسبب وقوعه.

فيما أعلنت وسائل إعلام محلية مصرع مسؤولين محليين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.