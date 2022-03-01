غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة بعد احتراقها قبالة البرتغال (صور)

قال مسؤول بميناء برتغالي إن سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، منها سيارات بورشه وأودي وبنتلي، غرقت الثلاثاء بعد نحو أسبوعين من اشتعال النيران بها، قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية.

وقال خواو مينديز كابيكاس رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية لرويترز إن السفينة فليسيتي إيس التي ترفع علم بنما غرقت عندما بدأت جهود قطرها بسبب مشكلات في الهيكل نتجت عن الحريق وارتفاع الموج.

وكانت النار قد اشتعلت في السفينة التي تحمل نحو أربعة آلاف سيارة مختلفة من إنتاج فولكسفاجن من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في 16 فبراير شباط.

وتم إجلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا منها في اليوم نفسه.

وأكدت فولكس فاجن ، التي قالت الأسبوع الماضي إن الأضرار التي لحقت بالسيارات مغطاة بالتأمين، إن السفينة غرقت.

وقال خبراء التأمين إن الحادث قد يؤدي إلى خسائر بقيمة 155 مليون دولار، حسب ما أوردته رويترز.

وقالت إم أو إل شيب مانجمنت في سنغافورة في بيان إن فيليسيتي إيس غرقت على بعد حوالي 250 ميلاً من جزر الأزور البرتغالية أثناء قطرها. قام فريق الإنقاذ بإخماد الحريق.

وقال مدير السفينة إن السفينة التي يبلغ طولها 200 متر تم وضعها على الميمنة قبل أن تغرق.

وقال جواو مينديز كابيكاس ، قبطان أقرب ميناء في جزيرة فايال ، لرويترز إن السفينة غرقت في الوقت الذي بدأت فيه جهود جرها بسبب مشاكل هيكلية سببها الحريق وعنف الأمواج.

وقال لرويترز ”عندما بدأ القطر .. بدأت المياه تتدفق.“ ”السفينة فقدت استقرارها وغرقت“.

وأكدت البحرية البرتغالية وقوع الغرق ، قائلة إنه حدث خارج المياه البرتغالية على عمق حوالي 30 ألف قدم. قامت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو البرتغالي بإجلاء 22 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق لأول مرة ، مما أدى إلى انحراف السفينة.

Navio mercante "Felicity Ace" afunda fora da Zona Económica e Exclusiva Portuguesa Hoje, durante o reboque, que se tinha iniciado no dia 24 de fevereiro, o navio "Felicity Ace" perdeu estabilidade tendo vindo a afundar-se. Notícia completa em https://t.co/dxKBKcyN2o pic.twitter.com/yZygL537uk — Marinha (@MarinhaPT) March 1, 2022

وكانت القاطرات التي تسير في المحيط مع معدات مكافحة الحرائق تغسل بدن السفينة بالخراطيم لتبريدها.

ولم يتضح بالضبط عدد السيارات التي كانت على متن السفينة ، لكن السفن التي يبلغ حجمها مثل فيليسيتي إيس يمكن أن تحمل 4000 مركبة على الأقل.

ورفضت شركات صناعة السيارات الأوروبية الحديث عن عدد السيارات والموديلات التي كانت على متنها، لكن عملاء بورش في الولايات المتحدة تم الاتصال بهم من قبل تجارهم ، على حد قول الشركة.

قال أنغوس فيتون، نائب رئيس العلاقات العامة في بورش كارز أمريكا الشمالية، لوكالة أسوشيتيد برس في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”نحن نعمل بالفعل على استبدال كل سيارة تأثرت بهذا الحادث وسيتم تصنيع سيارات جديدة قريبًا“.

وقالت السلطات البرتغالية إن السفينة كانت تنقل سيارات كهربائية وغير كهربائية.

وكانت الشكوك حول سبب اندلاع الحريق في 16 فبراير تعود لبطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية، على الرغم من أن السلطات تقول إنه ليس لديها دليل قاطع على السبب.

تخشى السلطات من أن السفينة يمكن أن تلوث المحيط، حيث كانت تحمل 2000 طن متري من الوقود و 2000 طن متري من النفط، ويمكن أن تحمل أكثر من 17000 طن متري من البضائع.

وقالت البحرية البرتغالية في بيان إن بضع قطع من الحطام وبقعة صغيرة من النفط كانت مرئية حيث سقطت السفينة.

وأضافت أن القاطرات كانت تكسر البقعة بالخراطيم.

وستبقى طائرة تابعة لسلاح الجو البرتغالي وسفينة تابعة للبحرية البرتغالية في مكان الحادث بحثا عن علامات التلوث.