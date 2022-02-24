صوت بكاء يقود لاكتشاف طفلة رضيعة في بئر مهجورة بالأردن

قاد صوت بكاء طفلة رضيعة في الأردن إلى العثور عليها داخل بئر مهجور في لواء الطيبة في مدينة إربد، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.

وكشف مصدر أمني أن بلاغا ورد إلى السلطات يفيد بسماع صوت بكاء يخرج من أحد الآبار المهجورة في إحدى القرى التابعة للواء الطيبة في مدينة إربد.

وذكرت صحيفة ”الغد“ الأردنية أن أحد المتنزهين أبلغ عن سماعه بكاء طفلة داخل البئر، حيث تحرك فريق من الأمن والدفاع المدني وقام بإخراج الطفلة من داخل البئر.

وبحسب المصدر، فقد تم نقل الرضيعة إلى المستشفى ووضعها في قسم الخداج والتأكد من سلامة حالتها، وفتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تبين أن الرضيعة عمرها شهر، وأنها وضعت داخل كيس وتم رميها داخل البئر الذي يقع داخل منطقة أحراش.

ولم تتكشف ملابسات وجود الطفلة داخل البئر، وفيما إن كان قد تم التخلص منها إثر علاقة غير شرعية، أم لدافع جنائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انتشال الطفلة من البئر.

وشهدت حوادث الآبار مؤخرا اهتماما واسعا، وذلك بعد حادثة سقوط الطفل المغربي ريان (5 سنوات) داخل بئر وبقائه داخلها لمدة خمسة أيام، قبل أن يتم إعلان وفاته، في حادثة أثارت اهتمام الرأي العالمي.

وكان الطفل المغربي ريان قد سقط عرضا في بئر جافة يبلغ ارتفاعها 32 مترا وضيقة يصعب الوصول إلى قعرها، حفرت بالقرب من منزل العائلة في قرية إغران القريبة من مدينة شفشاون بشمال المملكة.

وعقب واقعة الطفل المغربي، أعلنت أفغانستان وفاة طفل يدعى حيدر بعد سقوطه في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان.

وتكاتفت جهود فرق الإنقاذ كذلك لمحاولة الوصول إلى الطفل الأفغاني، لكن الأرض الصخرية عرقلت تقدمهم، قبل أن يتم إعلان وفاته.

فيما تمكن رجال الدفاع المدني في منطقة دبا الفجيرة في دولة الإمارات، من إنقاذ طفلة إماراتية تبلغ من العمر ست سنوات بعد سقوطها في بئر مياه عمقها 15 مترا، فيما تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وناشدت العديد من الدول مواطنيها إلى ضرورة الانتباه لأطفالهم لعدم تكرار وقائع السقوط في الآبار.