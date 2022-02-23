السعودية توقف طرفي مشاجرة ساخنة وقعت خلال احتفالات "يوم التأسيس"

أوقفت الشرطة السعودية اليوم الأربعاء، طرفي مشاجرة ساخنة تورط بها عدد من الأشخاص خلال احتفالات المملكة لأول مرة في تاريخها بذكرى يوم التأسيس الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر، ويُعتقد أنهم استخدموا السيوف فيها.

وقال حساب الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية إن شرطة محافظة حفر الباطن ”تمكنت من تحديد هوية أربعة مواطنين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة“.

شرطة محافظة حفر الباطن تقبض على (4) مواطنين ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة pic.twitter.com/lUyoOfoSu8 — الأمن العام (@security_gov) February 23, 2022

ووثقت كاميرات مراقبة في أحد شوارع ”حفر الباطن“، عدداً من الأشخاص يتبادلون الضرب العنيف مستخدمين عصيا أو أدوات حادة (يقول بعض المدونين السعوديين إنها سيوف) خلال مشاجرة حامية لم تتضح دوافعها بعد.

وقالت وسائل إعلام محلية، في وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، إن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمراً بسرعة القبض على أطراف تلك المشاجرة بعد ظهورهم في الفيديو ”بمضاربة جماعية والاعتداء على بعضهم باستخدام آلات حادة“.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الجناة يواجهون عقوبات مشددة باعتبار خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام حسب ما أوردت صحيفة ”سبق“ المحلية.

ولدى النيابة العامة مركز رصد يتابع مخالفات القوانين التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ إجراءاتها القانونية تجاه المتورطين بتلك المخالفات.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب كثير من السعوديين بالقبض على من المتشاجرين لعدم احترامهم المناسبة الوطنية.

وشارك ملايين السعوديين، يوم أمس الثلاثاء، في الاحتفال بأول نسخة من ”يوم التأسيس“، سواءً من خلال حضور فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية أقيمت في مناطق البلاد، أو عبر التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي مع المناسبة الوطنية.

وتم تزيين شوارع مدن المملكة التي شهدت مسيرات كثيرة بالسيارات مع حلول ساعات المساء، شارك فيها مواطنو المملكة من الجنسين، وسط ازدحام كبير في بعض الأماكن والأوقات، وتجمعات للمحتفلين في الساحات والميادين العامة.

وعادةً ما تلاحق النيابة العامة كل من يتورطون بمخالفات للقوانين المحلية، مثل المشاجرات والتحرش في الاحتفالات العامة.