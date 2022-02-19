سقوط طائرة هليكوبتر قرب شاطىء مزدحم في فلوريدا (فيديو)

تجري وكالات اتحادية تحقيقا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطيء في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية يوم السبت.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي. وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي ”في حالة مستقرة“.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة ميامي بيتش على تويتر لحظة سقوط المروحية.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition. 1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

ووصف شاهد على الحادث ما رآه لموقع ”Local 10 News“.

وقال شون آدامز ، الذي يزور ميامي بيتش من لاس فيغاس: ”ركض الشاطئ بأكمله إلى مكان الحادث“. ”ربما قام عشرة رجال بمحاولة سحب الركاب للخارج ”.

أغلق الضباط الشاطئ بين الشارع التاسع والشارع الحادي عشر بعد الحادث.

وبدأ النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مشاركة صور لطائرة هليكوبتر تبرز من الماء بالقرب من شاطئ ميامي بيتش بعد ظهر يوم السبت.

يقع Miami Beach في فلوريدا ، وهو متصل بالبر الرئيسي لميامي عن طريق سلسلة من الجسور.

كتب أحد النشطاء على تويتر ”أنا جالس على الشاطئ الجنوبي لميامي … تحطمت مروحية af ** kin في البحر أمامنا …“ .

وأضاف آخر : ”نحن نجلس على شاطئ ميامي وتحطمت طائرة هليكوبتر في البحر أمامنا مباشرة حيث كان الناس يستحمون“

وقال ناشط آخر: ”إن الهليكوبتر في ساوث بيتش ميامي سقطت على بعد أقدام منا وكأنها أصيبت بعطل في المحرك“ .

وتقع ميامي بيتش على جزر طبيعية وأخرى مصطنعة بين المحيط الأطلسي وخليج بيسكين، وهي منطقة منفصلة عن مدينة ميامي.

تعتبر ميامي بيتش المدينة السادسة والعشرين في ولاية فلوريدا، وتقع في الطرف الجنوبي من الولاية.

تأسست كمدينة في 26 مارس 1915 ، دان جيلبر هو العمدة الحالي لميامي بيتش.

يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 83000 نسمة.