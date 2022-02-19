ادعى وفاتها.. ضبط مصري حجز زوجته 4 سنوات للاستيلاء على ميراثها

ألقت أجهزة الأمن المصرية في محافظة الجيزة، القبض على شخص بعد أن قام باحتجاز زوجته لمدة 4 سنوات، مدعيًا وفاتها للاستيلاء على ميراثها.

وضبط رجال الشرطة المصرية بمدينة الحوامدية جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أخصائي تحاليل، بعد توجيه اتهامات له باحتجاز زوجته لمدة 4 سنوات، وادعاء وفاتها واستخراج شهادة وفاة مزيفة لها، للاستيلاء على ميراثها.

وكانت البداية منذُ أن تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل للاحتجاز على يد زوجها في منطقة الحوامدية، وبعد إجراء التحريات تبين أن المتهم يعمل أخصائي تحاليل بأحد المعامل، واحتجز زوجته، منذ 4 سنوات، وادعى وفاتها، واستخرج شهادة وفاة مزورة لها للاستيلاء على ميراثها، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى التحقيق.

وقد أكدت الزوجة بعد تحريرها أنه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها إصابات متفرقة وقام بحلاقة شعرها، وحبسها داخل غرفة وقام بتزوير شهادة وفاة لها، واستخرج إعلام وراثة واستولى على ميراثها من والدها بعدما قدم شهادة الوفاة لأشقائها في محافظة المنيا.

وشهدت مصر مؤخرا عددا من الجرائم الأسرية، التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، بسبب محاولات البعض الاستيلاء على مواريث ذويه.

وكانت أبرز تلك الوقائع ما شهدته مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية نهاية العام الماضي، عندما اختطف شاب شقيقته الأستاذة الجامعية وحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها رغم أنها عكفت على تربيته بعد وفاة والديه وهو طفل صغير.

وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد، الشهر الماضي على شاب أشعل النار في شقيقته التي تقيم معه بنفس المنزل حتى لقيت مصرعها بسبب الخلاف على الميراث.