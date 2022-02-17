فاجعة في الهند.. بئر تبتلع 13 امرأة وفتاة في حفل زفاف

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقيت 13 امرأة وفتاة مصرعهن، بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء.

وأفاد أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش للصحافيين، بأن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.

وقال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام، إن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت، مضيفا أن ”الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام“.

وكانت النساء والفتيات تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادث بأنه ”يدمي القلب“، وكتب على تويتر أن ”الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة“.

وغالبا ما تجمَع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض الحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.

وعام 2017 لقي 24 شخصا مصرعهم خلال حضورهم حفل زفاف في ولاية راجاستان الشمالية الغربية عندما انهار جدار عليهم بسبب عاصفة.

وقال أنيل تانك قائد شرطة منطقة بهاراتور آنذاك، إن ”الحادث وقع بعد العاشرة والنصف من مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في قاعة حفلات زفاف على طريق سيفار بمنطقة بهاراتور حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص لحضور الحفل“.

وأشار إلى أن ”أمطارا غزيرة وعاصفة رعدية ضربتا المنطقة فجأة؛ ما تسبب في انهيار جدار القاعة، وحوصر أولئك الذين احتموا تحت سقيفة قرب الجدار لحماية أنفسهم من الأمطار“.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت ،في وقت سابق، بوفاة 22 شخصا من بينهم سبع نساء وأربعة أطفال في مكان الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى محلي بعضهم في حالة خطيرة.

بدوره أعرب رئيس وزراء الولاية فاسندهارا راجي عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر المسؤولين باتخاذ الإجراءات الضرورية.