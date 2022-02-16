اعتداء بالضرب المبرح على سائق حافلة في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مقطع فيديو يوثق قيام أشخاص بالاعتداء بالضرب على سائق باص.

وأظهر المقطع المتداول، الباص الذي يضم داخله أشخاصا منهم من قام بالسيطرة على المجني عليه، في حين كان آخرون يحاولون الاعتداء عليه.

ولاحقا، سقط المجني عليه كما بدا في المقطع، دون أن يتضح إن كان قد فقد وعيه أم لا.

وإثر المقطع المتداول، نشر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بيانا بالواقعة.

https://www.dailymotion.com/video/x87xuxk

وذكرت الداخلية في البيان أن سائق باص للنقل العام تقدم ببلاغ لمركز شرطة السالمية، أفاد فيه بتعرضه للضرب من قبل شخصين لاذا بالفرار.

وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب واحالتها الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجار ضبط المتهمين لاتخاذ اللازم بحقهم.

ولم تتضح أسباب الاعتداء على سائق الباص.

وتتكرر حوادث الاعتداء بين الحين والآخر في الكويت على أشخاص لأسباب مختلفة، فيما سبق ورصدت كاميرات المراقبة عددا من الحوادث، التي وقعت نتيجة خلافات.

ففي مايو/ أيار من العام الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالاعتداء على مقيم بطريق عام، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وكانت الداخلية قد ذكرت في حينها أن ”شخصا قام بالاعتداء على آخر لأنه رفض أن يعمل لديه، فيما تم نقل المجني عليه إلى المستشفى واستخراج تقرير طبي له كما تم التعرف على الجاني من خلال لوحة المركبة وشهود الواقعة وتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل قضية بحقه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة“.

كما وثق مقطع مصور في يوليو/ تموز من عام 2020، لحظة اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري في مشهد وصفه كثيرون بالمهين، فيما حظيت الواقعة بتفاعل واسع وتعاطف مع المقيم.

وكان المواطن المعتدي قد توجه إلى التسوق من جمعية ”صباح الأحمد“، وما أن فرغ من ذلك، حتى توجه إلى دفع ثمن مقتنياته بأسلوب يخالف لوائح المتجر، غير أن العامل المصري اعترض على سلوكه وطلب منه الالتزام بقواعد الجمعية، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات على وجهه.