الإمارات.. شرطة عجمان تكشف ملابسات وفاة الطالبة شيخة حسن

كشفت شرطة عجمان في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، ملابسات حادث الدهس الذي أودى بحياة الطالبة شيخة حسن التي تدرس في مدرسة أم عمار.

وذكرت شرطة عجمان في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطالبة شيخة، البالغة من العمر 12 عاما وهي من الجنسية الخليجية، تعرضت لحادث دهس من قبل سائق حافلة مدرسية من الجنسية الآسيوية بمنطقة الحميدية.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، إنه فور تلقي غرفة العمليات للبلاغ وذلك قرابة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث دهس لإحدى الطالبات من مدرسة أم عمار الحلقة الثانية، توجهت سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع على الفور.

وأضاف أنه مع وصول الدوريات تبين أن الطالبة تعرضت لإصابة بليغة في الرأس وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها، كما تبين أن الحافلة لا يوجد فيها مشرفة.

وأوضح المقدم الفلاسي أن الطالبة وبعد انتهاء الدوام المدرسي استقلت حافلة المدرسة، وفي أثناء توقف الحافلة بجانب منزلها ونزولها من الحافلة تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار، فقام سائق الحافلة بالتحرك دون الانتباه إلى الأمام؛ ما أدى إلى دهسها ووفاتها بعد تعرضها لجروع بليغة في الرأس.

وأكد المقدم سيف الفلاسي أنه تم إيقاف سائق الحافلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأثارت حادثة وفاة الطالبة شيخة حسن تعاطفا رسميا وشعبيا واسعا، مع ذوي الطالبة.

ونعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطالبة شيخة، متقدمة بالتعازي لعائلتها وصديقاتها، ومعلماتها اللاتي كن مشرفات على تعليمها قبل أن تنتهي حياتها بالحادث المأساوي.

وتفاعلت شخصيات رسمية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة وفاة الطالبة التي نعوها بعبارات مؤثرة، داعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر على فقدهم لابنتهم.

وتقدّمت جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بالتعازي لعائلة الطالبة، إذ قالت في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”ببالغ الحزن نعلن عن فقدنا اليوم إحدى طالباتنا في مدرسة أم عمار بعجمان الطالبة شيخة حسن، التي وافتها المنية إثر حادث سير.. خالص التعازي لذوي الفقيدة ولصديقاتها ولمعلماتها“.

ورغم تسجيل دولة الإمارات لحوادث مرورية بين فترة وأخرى تسبب بعضها بخسائر بشرية وإعاقات دائمة، فقد بذلت الجهات المعنية جهودا مكثفة للتقليل من هذه الحوادث، إذ تمكنت من بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها خلال السنوات الماضية.