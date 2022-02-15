وفاة الطالبة شيخة بحادث سير تثير تعاطف الإماراتيين‎‎

أثارت حادثة وفاة الطالبة شيخة حسن التي تدرس في مدرسة أم عمار بإمارة عجمان في دولة الإمارات، تعاطفاً رسمياً وشعبياً واسعاً، مع ذوي الطالبة التي قضت إثر حادث مروري يوم الثلاثاء.

ونعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطالبة شيخة، متقدمةً بالتعازي لعائلتها وصديقاتها ومعلماتها اللاتي كن مشرفات على تعليمها قبل أن تنتهي حياتها بالحادث المأساوي.

ببالغ الحزن والأسى، تنعى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والأسرة التربوية، الطالبة شيخة حسن التي وافتها المنية اليوم إثر حادث سير أليم وقع في إمارة عجمان، ونتقدم إلى ذوي الفقيدة وصديقاتها ومعلماتها بأصدق مشاعر التعازي والمواساة داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته. — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) February 15, 2022

وتفاعلت شخصيات رسمية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة وفاة الطالبة التي نعوها بعبارات مؤثرة، داعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر على فقدهم لابنتهم.

وتقدَمت جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بالتعازي لعائلة الطالبة، حيث قالت في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”ببالغ الحزن فقدنا اليوم إحدى طالباتنا في مدرسة أم عمار بعجمان الطالبة شيخة حسن،والتي وافتها المنية إثر حادث سير خالص التعازي لذوي الفقيدة ولصديقاتها ولمعلماتها“.

ببالغ الحزن فقدنا اليوم إحدى طالباتنا في مدرسة أم عمار بعجمان الطالبة شيخة حسن،والتي وافتها المنية إثر حادث سير، خالص التعازي لذوي الفقيدة ولصديقاتها ولمعلماتها،أسرتنا التربوية بأسرها يعتصرها الألم لفقدان ابنتنا شيخة ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون. — Jameela Al Muhairi (@J_S_AlMuhairi) February 15, 2022

ودوَن النشطاء نعواتهم وتعازيهم لعائلة الطالبة، ومنهم سلطان الوشاحي الذي كتب ”الله يرحمها ويغمد روحها الجنة يارب“.

الله يرحمها ويغمد روحها الجنة يارب — سلطان الوشاحي (@SAlwashahi) February 15, 2022

وقال الناشط أحمد بن يعقوب وهو من إمارة عجمان: ”رحمها الله و جعلها ذخرا و شفيعا لوالديها. يجب تركيب أنظمة السلامة في جميع حافلات المدارس“.

رحمها الله و جعلها ذخرا و شفيعا لوالديها.

يجب تركيب أنظمة السلامة في جميع حافلات المدارس. — أحمد بن يعقوب Ahmed (@adyletter) February 15, 2022

وتوالت التعليقات المتعاطفة من قبل النشطاء في ”تويتر“ مع عائلة الطالبة دون ذكر تفاصيل إضافية حول الحادث.

ورغم تسجيل دولة الإمارات لحوادث مرورية بين فترة وأخرى والتي تسببت بعضها بخسائر بشرية وإعاقات دائمة، فقد بذلت الجهات المعنية جهوداً مكثفة للتقليل من هذه الحوادث، حيث تمكنت من بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها خلال السنوات الماضية.

وبحسب التقارير الشرطية، فقد تصدرت ”السرعة الزائدة، والانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة، والانحراف المفاجئ، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء“، أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية.

وفي تموز/ يوليو 2021، كشف رئيس مجلس المرور الاتحادي اللواء المهندس محمد سيف الزفين، عن تحسن مؤشرات وفيات الطرق الناتجة عن الحوادث المرورية في الدولة، خلال الـ 15 عاماً الماضية، إذ تراجعت الوفيات من 25 وفاة لكل 100 ألف نسمة من السكان، إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان في 2020، وفقاً لصحيفة ”الإمارات اليوم“.