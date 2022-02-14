الشرطة الألمانية: قتيل وعشرات الجرحى إثر اصطدام قطارين للركاب في ميونيخ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح في حادث اصطدام قطارين وقع مساء اليوم الإثنين قرب ميونيخ في جنوب ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان لها، أن ”الحادث وقع في الجزء الجنوبي من مدينة ميونخ“، مشيرة إلى أن ”حصيلة الضحايا والإصابات مرشحة للارتفاع“.

Die Unfallstelle des Zug-Zusammenpralls in Schäftlarn bei München. Ein Toter und 14 Verletzte. Die Fahrgäste sind inzwischen alle aus dem Zug gerettet worden. Die Arbeiten gehen die ganze Nacht weiter. @StefanLeifert ist vor Ort. @ZDFheute pic.twitter.com/XYnKPy5rLY — ZDF Bayern (@ZDFbayern) February 14, 2022

وأضافت أن ”فرق الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وهناك ضحايا… وقع الحادث على طريق السكك الحديدية ميونيخ – بيشل“.

وأفاد متحدّث باسم شرطة ميونيخ لوكالة ”فرانس برس“ بسقوط ”قتيل والعديد من الجرحى“.

وأوضحت الشرطة، أن سبب حادث الاصطدام بين القطارين الذي وقع في أولى ساعات المساء لم يعرف على الفور.

وحصل الاصطدام بين قطاري الضواحي على ما يبدو في قطاع محطة إيبنهازن-شافتلارن، جنوب العاصمة البافارية، وهو موقع على سكة الحديد مخصص لاتجاه واحد على ما ذكرت وسائل إعلامية محلية.

وهرع أكثر من 200 مسعف إلى مكان الحادث على ما ذكرت الشرطة.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن مئة راكب من بينهم تلاميذ، كانوا في القطارين، وقالت إذاعة محلية إن القطارين كادا يصطدمان في الموقع نفسه في آب/اغسطس الماضي لكن السائقين تمكنا من التوقف في الوقت المناسب.