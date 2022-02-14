طائرة أمريكية تهبط اضطراريا بعد محاولة راكب فتح بابها بالجو (فيديو)

حاول راكب أمريكي فتح باب الطائرة وهي في الجو في طريقها من مدينة لوس أنجلوس إلى واشنطن، إلا أن طاقم الطائرة نجح في السيطرة عليه.

وقالت صحيفة ”ديلي بيست“ الأمريكية، إنه تم تصوير المشهد المروع وما تلاه من هبوط اضطراري للطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الركاب، فيما نشر أحدهم مقطع فيديو للطيار يؤكد أن المشتبه به حاول الدخول إلى قمرة القيادة أولاً.

وقال الطيار : “ الراكب كان يحاول ذلك لكنه لم يستطع الدخول وحاول بعد ذلك فتح باب الطائرة. وهو ما كان سيكون كارثيا عند هذا الارتفاع“.

ووفقا للصحيفة تم الإبلاغ عن 394 حادثة ركاب جامحة إلى إدارة الطيران الفيدرالية في الأسابيع الست الماضية وعن 5،981 حادثة في عام 2021 وهو أسوأ عام مسجل.

وقالت الصحيفة: ”حدثت فوضى في الطائرة الأحد بعد ثلاث ساعات تقريبًا من الرحلة التي استغرقت خمس ساعات من مطار لوس أنجلوس إلى مطار رونالد ريغان واشنطن“.

وقال الطيار إنه من حسن الحظ أن الطائرة كانت على بعد 40 ميلاً (65 كلم) فقط من أحد المطارات، فيما أظهر جهاز تعقب الرحلة أنها انعطفت إلى اليسار بشكل حاد وهبطت سريعا إلى مدينة ”كانساس سيتي“ قبل الساعة 2:30 عصرا بقليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون الذين التقوا بالطائرة عند الوصول، قرروا أن الراكب كان ”يتدخل بشكل خطير في طاقم الطائرة“ وأخذوه إلى الحجز وفقا لبيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي.

وقالت الراكبة كارين ألستون إنها كانت تشاهد فيلمًا في الطائرة عندما أضاءت الأضواء العلوية فجأة ورأت عددًا من الركاب يندفعون نحو مقدمة الطائرة، مضيفة: ”عندما بدأ الناس في الوقوف والركض علمت أن هناك شيئًا ما خطأ“.

وأكد متحدث باسم رابطة مضيفات الطيران المحترفين، أن أعضاء الطاقم استخدموا وعاء قهوة للتغلب على الراكب الذي كان في حالة هياج.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشركة قوله: ”التفاصيل لا تزال ترد حتى الآن ولكن لا أعتقد أن الكحول كانت عاملاً في الحادث رغم أني لست متأكدا 100%“.

وفي بيان صدر بعد الحادث بوقت قصير ، قال متحدث باسم ”أمريكان إيرلاينز“: ”نحن ممتنون لأفراد طاقمنا، الذين يكرسون جهودهم باستمرار لسلامة ورعاية عملائنا والذين تعاملوا مع الظروف بأقصى قدر من المهارة والاحتراف“.