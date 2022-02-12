حريق يلتهم أكبر سوق للأحذية في العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، صباح اليوم السبت، إن حريقًا هائلًا شبَّ في بازار ”كفاشهاي“ أكبر سوق للأحذية في العاصمة طهران.

ونقلت تلك الوسائل عن جلال ملكي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، قوله إن الحريق أدى إلى تدمير 30 متجرا، كما دمر البضائع الموجودة“.

وأوضح ملكي أن ”بعض النوافذ والجدران في هذا الجزء من السوق تدمرت نتيجة الحادث“، مشيرا إلى أن ”المعلومات التفصيلية عن الضحايا والخسائر المالية ليست متوفرة بعد“.

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ويعد بازار ”كفاشهاي“ من أهم وأكبر مراكز التسوق في سوق طهران الكبير، وهو مخصص لبيع الأحذية.

وسوق طهران الكبير هو القلب النابض للتجارة والاقتصاد في العاصمة ويستضيف آلاف الأشخاص والشركات في طهران وإيران كل يوم، كما يعد أيضًا أحد أهم المراكز السياحية في طهران.

حريق بسبب الباسيج يلتهم صورة خامنئي

وفي سياق آخر، ذكر موقع قناة ”إيران إنترناشونال“، إن حريقًا شبَّ، في وقت متأخر من مساء الجمعة، في بلدة فردوس غرب العاصمة طهران بسبب الألعاب النارية.

وقالت القناة في تغريدة لها بعد نشر مقطع فيديو عن الحادثة: ”أدت الألعاب النارية، وإشعال الأضواء من قبل قاعدة الباسيج في بلدة فردوس، إلى حرق الأشجار، وإحراق اللافتة الخاصة بالمرشد علي خامنئي“.

وفي حادث آخر، أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، جلال ملكي، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في مبنى مكون من 8 طوابل في منطقة ”ونك“ وسط العاصمة طهران.

وأضاف جلال ملكي أن ”المبنى الذي اندلعت فيه النيران، فجر اليوم السبت، مكون من 8 طوابق وفي كل طابق وحدتان سكنيتان“، مشيرًا إلى أن الحريق اندلع في المبنى الثاني، وانتشر اللهب من المنور إلى السطح، ويمكن رؤيته من الشوارع المحيطة بمنطقة ونك“.

ومساء يوم الخميس الماضي، اندلع حريق غامض في حديقة وقرية ”آبي بارس“ المائية الواقعة في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وتعد قرية آبي بارس المائية واحدة من أكبر الحدائق المائية الداخلية في طهران والتي لديها القدرة على استقبال 2000 شخص في وقت واحد.

وتتصدر الانفجارات والحرائق في الوحدات الإنتاجية والصناعية، والتي عادة ما تكون مصحوبة بسقوط ضحايا، عناوين الأخبار في إيران من وقت لآخر.

ومن بين أسباب هذه الحوادث تجاهل أصحاب العمل لمبادئ سلامة العمل، وعدم وجود رقابة على كيفية تنفيذ هذه المبادئ من قبل المنظمات المسؤولة.

وخلال السنوات الأخيرة، اندلعت حرائق عديدة، بما في ذلك حرائق في البنية التحتية، والمنشآت العسكرية والنووية في إيران.