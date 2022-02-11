دبي.. إنقاذ شاب علق داخل لوحة إعلانية

أنقذت السلطات الإماراتية شابا إفريقيا تعرض لحادث سقوط داخل لوحة إعلانات في منطقة نايف بإمارة دبي، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وقالت الصحيفة، الجمعة، إن ”كوادر الشرطة وإدارة النقل والإنقاذ والدفاع المدني أنقذت شابا إفريقيا تعرض لحادث غريب من نوعه، إذ سقط داخل لوحة إعلانية لمحل تجاري، ولم يتمكن من الخروج“.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير مركز شرطة نايف العقيد عمر عاشور قوله إن الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، اختلف مع الأشخاص الذين يقطن معهم في الطابق الأول لبناية، الأمر الذي أغضبه ودفعه للدخول إلى دورة المياه.

وأضاف عاشور أن ”الشاب قرر الخروج من نافذة دورة المياه ومغادرة الشقة، وتمكن بالفعل من إخراج جسمه من النافذة، لكنه فقد السيطرة وسقط داخل اللوحة الإعلانية للمحل التجاري المتواجد في الطابق الأرضي، ولم يتمكن من الخروج؛ نتيجة تعرضه إلى إصابات، وانحشار جسمه في المكان“.

وأوضح المسؤول الإماراتي أن ”صاحب المحل التجاري شاهد الشاب العالق بلوحة محله، فقدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة، وتوجهت فرق الإنقاذ البري والدفاع المدني في دبي إلى مكان الواقعة، وعملت على إخراج الشاب، ثم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرض لها“.