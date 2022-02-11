مصر.. مصرع 3 عمال سقطوا داخل أحد آبار الصرف الصحي بالفيوم

لقي ثلاثة عمال مصرعهم، إثر سقوطهم داخل أحد آبار الصرف الصحي في منطقة ”الحواتم“ بمحافظة الفيوم المصرية، يوم الخميس.

وتمكنت الحماية المدنية من انتشال العمال الثلاثة أحياء ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لكنهم لقوا مصرعهم اختناقاً بغاز الميثان الناتج عن مخلفات الصرف الصحي.

وأكد مدير مستشفى الفيوم العام الدكتور محمد الدمرداش، وفاة العمال بعد نقلهم للمستشفى لصعوبة حالتهم الصحية، حيث كانوا يعانون من فشل تنفسي.

بدوره، وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بـ“التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإنهاء إجراءات دفن الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم، وكذلك فتح تحقيق عاجل للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين“.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بـ“التوجه اليوم الجمعة، لزيارة أسر الضحايا بمقر إقامتهم، لبحث مطالبهم، وتيسير إجراءات تقديم الدعم اللازم لهم“.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ملابسات الواقعة، حيث قالت في بيان إنه ”أثناء عمل العمال التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز أثناء قيامهم بفتح المطبق الموجود أمام محكمة الفيوم ما أدى إلى سقوطهم ووفاتهم“.

يذكر أنه يوم 30 يناير الماضي، شهدت محافظة أسيوط واقعة مشابه، بعدما لقي عامل مصرعه نتيجة انهيار بئر صرف صحي عليه أثناء الحفر بقرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم شرق المحافظة.

وانتقلت حينها على الفور فرق الإسعاف وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الحادثة، وبالفحص تبين مصرع شاب يبلغ 24 عاما، وتم استخراج جثته ونقلها إلى المشرحة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كما شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر، في 8 أيار/ مايو الماضي، حادثة مشابهة أيضا، عندما لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب عدد 13 آخرون إثر سقوطهم داخل بئر للصرف الصحي بقرية صفانية التابعة لمركز ومدينة العدوة.