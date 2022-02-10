مطالبات بفتح تحقيق في وفاة غامضة للطبيبة المصرية آلاء رمضان

طالب ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالتحقيق في حادثة وفاة طبيبة تعمل معيدة بكلية الطب بجامعة المنوفية في مصر، بعد أن أثارت الحادثة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الوفاة.

ودشن نشطاء هاشتاغ باسم الطبيبة لمطالبة الجهات المعنية بفتح باب التحقيق في وفاة الطبيبة، التي تُدعى آلاء رمضان، بعد 12 يومًا من وضعها مولودها، وذلك متأثرة بكسر في الجمجمة وبعض إصابات أخرى أثارت جدلًا واسعًا.

وشهد هاشتاغ ”حق آلاء لازم يرجع“ تفاعل طيف واسع من النشطاء الذين أشار بعضهم إلى احتمال تسبب زوجها في وفاتها، وأنها ربما تكون تعرضت للضرب والإيذاء على يده قبل وفاتها.

وتعمل الطبيبة المتوفاة معيدة في قسم الطفيليات بكلية الطب بجامعة المنوفية، وتبلغ من العمر 27 عاماً، وتزوجت وأنجبت منه طفلاً توفاه الله منذ عامين، ثم وضعت مولوداً آخر منذ 12 يوماً قبل وفاتها بأيام.

وأضاف النشطاء أن أهالي قرية فيشا الصغري في المحافظة فوجئوا بوفاة الطبيبة، حيث ذكرت أسرة الزوج بأن الوفاة جاءت نتيجة سقوطها من شرفة المنزل، مشيرين إلى أن عملية الدفن قد تمت بالفعل.

وأفاد ناشطون بأن التقرير الطبي الخاص بالوفاة يوضح وجود تهشم في قاع الجمجمة وضلوعها، وفتح للجرح القيصري، وآثار خنق على رقبتها، الأمر الذي يعني إمكانية وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وتضمنت تعليقات النشطاء وجود أطراف تسعى لإخفاء جريمة قتل الطبيبة عمداً عن طريق بعض الأشخاص، كذلك محاولة البعض إثبات معاناة الطبيبة نفسياً من الاكتئاب، وأنها أقدمت على الانتحار، وسط تعليقات من مقربين تنفي ذلك كونها معروفة لدى الأهل والجيران، ولديها مكانة علمية مرموقة.

وذهبت بعض التفسيرات والتحليلات المحيطة بالوفاة إلى وجود خلافات زوجية مستمرة منذ فترة طويلة بينها وبين زوجها، وسط مطالب بتبني الجهات المعنية في مصر قضية الطبيبة المتوفاة.

وتعود بداية الحادثة إلى تلقي رجال الأمن بلاغاً بوفاة الطبيبة، إثر سقوطها من مكان مرتفع في منزلها، إذ انتقل رجال الأمن إلى مقر الواقعة، حيث تم نقل جثمان الطبيبة لمستشفى سرس الليان، لإعداد تقرير طبي قبل التصريح بالدفن.