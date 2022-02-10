موريتانيا.. مصرع ثمانية بعد انهيار بئر للتنقيب عن الذهب شمال البلاد

لقي ثمانية منقبين، اليوم الخميس، مصرعهم شمالي موريتانيا، بعد انهيار بئر للتنقيب عن الذهب كانوا بداخله.

وقالت شركة معادن موريتانيا، التي تتولى تنظيم قطاع التنقيب الأهلي في البلاد، إن عدة آبار في المنطقة المعروفة بـ“اصبيبرات“ الواقعة على بعد 90 كيلومترا شمال مدينة الشامي، تعرضت لانهيارات أرضية.

وأضافت الشركة في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن هذه الانهيارات التي وصفتها بالمؤسفة، خلفت فقدان ثمانية منقبين، قبل أن يتأكد مصرعهم.

وأكدت الشركة التي تتبع للحكومة، أنها بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ التي لا تزال حتى الآن، تحاول بصعوبة بالغة انتشال جثث المنقبين.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الخميس، وفاة المنقبين الثمانية، الذين انهار عليهم بئر بمنطقة “اصبيبرات” التابعة لولاية داخلة نواذيبو، شمالي البلاد.

وطالب ولد الغزواني في تغريدة له عبر تويتر، المواطنين العاملين في مجال التنقيب عن الذهب السطحي باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واحترام تدابير الأمن والسلامة.

وقدم الرئيس الموريتاني في تغريدته التعزية لذوي الضحايا الذين قضوا داخل البئر.

ومنذ أن اجتاحت حمى البحث عن الذهب الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة، أدت الانهيارات إلى مقتل عشرات المنقبين عن الذهب السطحي، في وقت تسعى السلطات إلى تنظيم القطاع.

وكان خمسة منقبين موريتانيين عن الذهب السطحي لقوا مصرعهم، في شهر يناير الماضي، بعد اختناقهم داخل بئر للتنقيب في منطقة تازيازت الواقعة شمالي البلاد.

وتعمل السلطات الموريتانية، للحد من الحوادث الناتجة عن التنقيب، من خلال توفير بعض معدات الإنقاذ والرقابة في بعض المناطق، التي تم الترخيص فيها للمنقبين، لكن الانهيارات الناتجة عن حفر آبار التنقيب كثيرا ما أودت بحياة المنقبين، الذين يصعب انتشالهم من تحت الأنقاض، ويتم اللجوء في بعض الأحيان إلى إبقائهم في تلك الآبار بعد العجز عن استخراج جثثهم.

وأصبح النشاط التقليدي لاستخراج الذهب السطحي في موريتانيا، يدر عوائد مالية مجزية.

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، نهاية العام المنصرم ”أن المنقبين عن الذهب السطحي في شمال البلاد، خلقوا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ساهمت في توازنه“.

وأضاف في كلمة له أمام عدد من المنقبين في مدينة الشامي، حيث كان يطلق مشاريع متعلقة بالتعدين، أن المنقبين ”استطاعوا بإرادتهم وسواعدهم خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مثلت عامل توازن واستقرار وإعمار كان البلد بحاجة إليها“.

وتعهد الرئيس ولد الغزواني، بالوقوف إلى جانب المنقبين في جميع الأحوال، وفي جميع الظروف، سواء كانوا منقبين وطنيين أم مستثمرين أجانب، مؤكدا أنه سيصدر توجيهات بأن تدرس جميع مطالبهم، ويلبى الممكن منها بشكل فوري.