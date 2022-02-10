تبرع 110 مرات.. وفاة السعودي حمد الجاسر "عميد المتبرعين بالدم"

نعت عائلة الجاسر في السعودية عميد أسرتها الشيخ حمد بن سليمان الجاسر، الذي يُعتقد أنه ”عميد المتبرعين بالدم“ في السعودية.

وكان الجاسر قد كشف أنه قام بالتبرع بالدم 110 مرات طوال عقود عاشها، حسب ما جاء في مقابلة أجريت معه عام 2018 على قناة ”إم بي سي“.

وتوفي الجاسر، الذي تجاوز عمره 70 عامًا، يوم الأربعاء، في مدينته بريده التابعة لمنطقة القصيم، التي عرف فيها بعادة التبرع تلك، والتي جلبت له الشهرة في كل المملكة وخارجها، وتحدثت عنه وسائل الإعلام ومحطات التلفزة مرارًا.

وقدم سعوديون من مختلف مناطق المملكة، ومدونون عرب كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، تعازيهم لعائلة الجاسر، مشيدين بالراحل وتجربته في التبرع بالدم.

ونعت جمعية ”دمي“، التي أسسها ويرأس مجلس إدارتها أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود، الراحل الجاسر، وقدمت العزاء لعائلته.

وظل الجاسر مواظبًا على التبرع بالدم طوال أربعة عقود من حياته، بمعدل ثلاثة أشهر بين كل مرة يتبرع فيها، مستجيباً لنصائح الأطباء المتكررة حول فوائد التبرع بالدم.

كما نقل الجاسر تجربته تلك لكثير من أفراد عائلته، وساروا على نهجه في المواظبة على التبرع بالدم.

وبعد السبعين من عمره، توقف الراحل عن عادة التبرع تلك، استجابةً لنصائح الأطباء أيضًا كونه كبر في السن ولن يجني الفائدة ذاتها من التبرع، لتنتهي رحلته الطويلة تلك مع التبرع بالدم، الذي يستفيد منه المرضى في المستشفيات.

ونشر الأكاديمي السعودي عبدالله القفاري صورة لعميد المتبرعين بالدم، حيثُ نعى الراحل بشكل مؤثر، بالقول: ”اليوم مع رحيل شيخنا حمد الجاسر يحق أن نقول رحل اعشار قادة العمل التطوعي #بريدة ورحل معه روح الجد بمجال خدمة المحتاجين، رحمك الله وجعل ما قدمت رفعا لدرجاتك بالفردوس الأعلى.. فكم هم خففته وشاب وجهته“.

وتمنح المملكة العربية السعودية ميدالية الاستحقاق لمواطنيها والمقيمين على أرضها إذا بلغ عدد المرات التي تبرعوا فيها بالدم 10 مرات في الحد الأدنى.

وتحث وزارة الصحة السعودية، شأن كل مثيلاتها في العالم، سكان المملكة على التبرع بالدم بشكل دوري؛ بهدف الفائدة الصحية من جهة، وتوفير الطلب على الدم في المستشفيات، حيث تحتاج كثير من الحالات المرضية نقل الدم إليها.