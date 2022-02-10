سقوط شجرة يكشف عن وفاة عجوز إيطالية قبل عامين

أدى سقوط شجرة في حديقة منزل عجوز إيطالية، إلى العثور على جثتها وهي جالسة على الكرسي بعد وفاتها منذ نحو عامين، بحسب ما أوردته شبكة ”سي ان ان“ الأمريكية اليوم الخميس.

وقالت الشبكة، إن الشرطة ورجال الإطفاء الإيطاليين عثروا على المرأة البالغة من العمر نحو 70 عاما متوفاة وهي لا تزال جالسة على كرسيها.

وعاشت مارينيلا بيريتا بمفردها بالقرب من بحيرة كومو في مدينة ”لومباردي“ شمال إيطاليا، حيث تم اكتشاف جثتها المتحللة يوم الجمعة الماضي من قبل فرقة إطفاء بعد شكاوى من سقوط شجرة في حديقتها نتيجة للنباتات المتضخمة.

وقالت الشبكة نقلا عن متحدث باسم الشرطة ”تم العثور على جثة بيريتا جالسة على كرسي في غرفة المعيشة بعد وفاتها منذ نحو عامين.“

وأوضحت الشرطة في بيان، أن سبب وفاة بيريتا غير معروف حتى الآن وأن الفحص الطبي أثبت أنها توفت في وقت ما قرب نهاية عام 2019 ، بناءً على مدى تحلل جسدها.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن أقارب بيريتا لم يتعرفوا بعد على الجثة، مبينا أن الشرطة تحقق فيما إذا كان لديها أي أسرة على قيد الحياة وأن جثة بيريتا لا تزال في المشرحة ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.

وذكرت الشبكة في تقريرها، أن عمدة مدينة ”كومو“ ماريو لاندريسينا دعا سكان المدينة لحضور جنازة بيريتا، مؤكدا أن الحكومة المحلية ستهتم بترتيبات الجنازة.

وقال لاندريسينا ”سأحاول أن أكون هناك وأدعو المدينة للحضور… هذه هي اللحظة لنكون معًا، وحتى إذا لم يكن لهذه المرأة أقارب فيمكننا أن نصبح أقارب لها“.

وأضاف أن بيريتا لم تكن مدرجة في القائمة للحصول على مساعدة من الخدمات الاجتماعية المحلية.

وفي تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت إيلينا بونيتي ، وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص الإيطالية عن حزنها الشديد لوفاة بيريتا بهذه الطريقة.

وقالت ”ما حدث لمارينيلا بيريتا في كومو الوحدة المنسية يضر بضميرنا، تذكر حياتها هو واجب المجتمع الذي يريد أن يظل متحداً“.

وأضافت بونيتي ”الاهتمام ببعضنا بعضا هو تجربة العائلات والمؤسسات، وكوننا مواطنين لا ينبغي لأحد أن يكون بمفرده“.