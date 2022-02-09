بعد عودة قضية محمد البغلي إلى الواجهة.. قصص اختفاء ظلت "لغزا غامضا"

عادت قصة اختفاء رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي الغامضة في رومانيا العام 2015، إلى الواجهة من جديد، عقب إثارتها في مجلس الأمة أمس الثلاثاء.

وقصة البغلي لا تعد الأولى من نوعها في التاريخ، إذ يعج التاريخ بقصص اختفاء ظل مصيرها مجهولا.

وهنا بعض من قصص الاختفاء لأفراد لم تجد تفسيرا لها مطلقا.

محمد البغلي

اختفى رجل الأعمال محمد البغلي، وقد كان يبلغ 79 عاما وقت الحادثة، في رومانيا، التي اعتاد أن يقضي فيها إجازته مع أسرته في منزله هناك، في إحدى قراها.

وكان رياض البغلي قد روى سابقا تفاصيل اختفاء والده الغامض، مؤكدا أن والده كان مدركا ولا يعاني من أمراض.

وأشار إلى أنه ”خرج كعادته في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا للتريض في القرية في رومانيا، لكنه لم يعد مطلقا ولم يعثر على أي أثر أو تفسير لاختفائه إلى الآن“.

ووفق رواية شهود، كان البغلي قد دخل فندقا مقابل سكنه، وجلس مع بعض النزلاء، ثم صعد الدرج الموصل للغابة، ودخلها، ثم اختفى بعدها.

ورغم ترجيح الشرطة لاختطافه، ربما بدافع طلب فدية أو سرقة، إلا أن منزل رجل الأعمال ظل دون سرقة، كما لم يطلب أحد أي فدية حتى الآن.

الطيار عبدالله الشريف

كان الطيار السعودي عبدالله الشريف، يدرس مع شقيقه الطيران في الفلبين، وخرج في رحلة تدريبية مع مدربه في 17 آيار/مايو 2019، ولم يعودا مطلقا، ولم يعرف مصير الشريف إلى حد اللحظة.

وسبق أن ذكرت عائلة الطيار المفقود أن المعلومات التي بحوزتها تقول إنه تم العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة الفلبيني، وبطاقات مصرفية وصور له مع أحد الصيادين.

ولفتت العائلة إلى أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة مختفية وهي ”لم تتحطم“.

وكشفت والدة الطيار الشريف في تصريحات سابقة، أن هناك أمورا غريبة حدثت في مسار قضية اختفاء ابنها في الفلبين.

وقالت إنها لا تعلم إن كان ابنها ”على قيد الحياة أم ميت حيث لايوجد شيء يثبت أن الطيارة فقدت أو انحرقت أو أي شيء يثبت وجود حطام للطائرة“.

والاس فرد محمد

ظلت هوية والاس فرد محمد غامضة كنهايته، إذ ظهر بشكل مفاجئ في ديترويت الأمريكية بخلفيات غامضة وأسماء متعددة، كواعظ ديني ومؤسس منظمة أمة الإسلام.

وفي حزيران/يونيو العام 1934، كان متوجها من ديترويت إلى شيكاغو، واختفى منذ ذلك الوقت دون أثر.

ويلي مكلين

وهو لاعب كرة قدم أمريكي من أصول اسكتلندية، كان متجها إلى شيكاغو قادما من المشاركة الرياضية في المكسيك، لكنه اختفى ببساطة.

قالت عائلته إنها ظلت تتلقى بطاقات عيد الأم باسمه لسنوات، لكن ظل مصير اللاعب الأمريكي مجهولا إلى يومنا هذا.

جودي هوسينتروت

كانت جودي مذيعة تعمل في محطة تلفزيونية أمريكية، وحين خرجت كعادتها من شقتها إلى مكان عملها في ماسون سيتي في إيوا، في حزيران/يونيو من العام 1995، لم تصل أبدا، ولم يعثر لها على أي أثر.

تم إعلان وفاتها في العام 2001، دون الوصول لأي تفسير لاختفائها الغامض.

جيمس غراي

كان الأمريكي جيمس غراي، رائدا في عالم قواعد البيانات، وعالم أبحاث في مايكروسوفت، وهو حائز على جائزة تورنغ.

في 28 كانون الثاني/يناير من العام 2007، قرر غراي – وهو بحار خبير – أن يخرج على متن مركبه الشراعي في رحلة قصيرة فردية إلى جزر فارالون قرب سان فرانسيسكو، لينثر رماد والدته، إلا أن جيمس غراي لم يعد مطلقا.

ما زاد حادث الاختفاء غرابة، أن الطقس كان صافيا حينها، ولم يصدر من غراي أي نداء استغاثة، ولم يجر رصد أي إشارة من منارة القارب اللاسلكية لتحديد المواقع في حالات الطوارئ بشكل أوتوماتيكي.

استمرت عمليات بحث مطولة وبأحدث التقنيات، في محاولة لتحديد مصير جيمس غراي، لكن لم يتم الوصول إلى أي شيء.

جين سبانجلر

اختفت ممثلة هوليوود جين سبانجلر، بظروف غامضة، مخلفة وراءها ابنتها الصغيرة.

ففي 7 تشرين الأول/أكتوبر العام 1949، أخبرت جين شقيقتها أنها متوجهة للقاء طليقها للحديث معه عن نفقات ابنتهما، وبعدها ستذهب لاستكمال مشاهدها في فيلم ”أتمنى حظا سعيدا“، لكن جين خرجت ولم تعد.

لم يعثر في مصير جين سوى على مذكرة داخل حقيبتها لم تكن قد أكملتها وجاء فيها ”لا يمكنني الانتظار أكثر من ذلك لابد من الذهاب إلى الدكتور سكوت“.

وبعد ساعتين من خروج جين، اتصلت على شقيقتها لتطمئن على ابنتها، وأخبرت شقيقتها أنها ستعمل مدة ثماني ساعات قبل العودة، لكن تحقيقات الشرطة أثبتت أن الممثلة الشابة لم تعمل مطلقا تلك الليلة.

وقالت شاهدة إنها ”رأت جين كأنها تنتظر شخصا ما، في حين نفى طليقها لقاءه في ذلك اليوم لسبانجلر، مؤكدا أنه لم يرها مطلقا منذ أسابيع“، كما أكدت زوجته الجديد كذلك أقواله.

بنيامين باثرست

تعد قصة اختفاء الدبلوماسي البريطاني بنيامين باثرست، واحدة من أكثر قصص الاختفاء إثارة للدهشة والرعب في آن.

وبحسب الروايات، تعود قصة باثرست إلى العام 1809، إذ كان في مهمة رسمية برفقة صديقه إلى النمسا، وعندما كانا عائدين إلى بريطانيا مرورا بألمانيا صادفتهما عاصفة ثلجية، تسببت في تعطل سير عربتهما التي تجرها الجياد.

قرر بنيامين وصديقه الترجل من العربة لإخراجها من الثلوج المتراكمة، فقام الصديق بمسح زجاج العربة من الأمام، بينما كان يتفقد العرب من الخلف، وهنا اختفى بكل بساطة.

راجت عدة روايات عن اختفاء بنيامين، كان أكثرها ترجيحا تدبير صديقه لمقتله، إلا أن هذه الفرضية لم تثبت، نظرا للعلاقة الجيدة التي كانت تجمع بينهما، إذ لم يعرف أن لهما أي خلاف.

فيما ظهرت رواية أخرى تشير إلى هروبه، لكن لم يتم الوصول لأي خيط على ذلك.

استمرت عملية البحث عن الدبلوماسي البريطاني مدة عام قبل أن تتوقف، وظل اختفاؤه سرا غامضا.

زوجة جاكسون رايت

في حادثة مشابهة لحادثة الدبلوماسي البريطاني، اختفت امرأة ببساطة، دون أثر أو تحديد لمصيرها.

وفي العام 1975، قرر رجل أمريكي يدعى جاكسون رايت وزوجته التوجه من نيوجرسي إلى نيويورك عبر نفق لينكولين، وأثناء تواجدهما في النفق، قرر الزوجان التوقف لمسح البخار الذي لف السيارة وأعاق تقدمهما.

فيما بدأ جاكسون بمسح زجاج السيارة من الأمام، أخذت زوجته تمسح السيارة من الخلف، لكن في تلك اللحظة تحديدا اختفت المرأة.

لم يتم الوصول في التحقيقات لأي تفسير منطقي لاختفاء زوجة جاكسون، الذي قال إنها اختفت ببساطة دون أي صوت أو جلبة.

كما لم يصل رجال الشرطة إلى دليل حول قتله لها، حيث أكد شهود أن علاقتهما كانت طيبة.