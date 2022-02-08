إخماد حريق اندلع بإحدى البنايات في أبو ظبي

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني صباح اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في بناية بشارع حمدان، مؤكدة أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، نقلا عن بيان للهيئة، إن الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف و جاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأكدت الهيئة أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.