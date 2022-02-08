مقتل 11 شخصا بانهيار أرضي في كولومبيا

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم، وأُصيب 35 آخرون، يوم الثلاثاء، بعد أن دفن انهيار أرضي عدة منازل في وسط كولومبيا، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث.

وقالت الوكالة على ”تويتر“، ”أدى الانهيار الأرضي الذي سُجل في الصباح الباكر في حي لايزنيثا حتى الآن إلى إصابة 35 شخصا، وهم يخضعون للعلاج في المستشفيات، و11 قتيلا“.

ووقع الحادث في منطقة قرب مدينة بيريرا في أعقاب هطول أمطار غزيرة في إقليم يحيط بالمنطقة يشتهر بزراعة البن، وأخلت السلطات المحلية عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.

وتشهد كولومبيا عادة انهيارات أرضية بسبب أراضيها الجبلية، وتكرار هطول الأمطار وسوء بناء المساكن أو بنائها دون ترخيص.