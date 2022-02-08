السودان.. مصرع 4 طالبات في مخيم للنازحين في دارفور

لقيت 4 طالبات مصرعهن جراء انهيار حفرة في مخيم ”كلمة“ للنازحين في إقليم ”دارفور“ غرب السودان.

وقال المتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين، آدم رجال، لـ“إرم نيوز“، اليوم الثلاثاء، إن ”الطالبات الـ 4 يدرسن بالمرحلة الإعدادية، حيث كن يعملن في صناعة طوب البناء حينما انهارت عليهن الحفرة، مساء أمس الإثنين، ما أدى إلى مصرعهن في الحال“.

وأوضح أن الضحايا هن ”مريم محمد يعقوب عبدالشافع – 16 عاما، نسيبة اسماعيل أإبكر محمد – 13 عاما، مناهل خميس اسماعيل رمضان – 13 عاما، حب الدين يعقوب جمعة عبدالله – 12 عاما“.

وذكر آدم رجال أن ”أغلب تلاميذ المدارس بمعسكر كلمة للنازحين يعتمدون على صناعة طوب البناء، لكسب لقمة العيش، ودفع الرسوم الدراسية“، موضحا أن ”معظم المعلمين في مدارس المعسكرات متطوعون لا أجر لهم من الدولة، ويعتمدون على الحوافز التي يدفعها أولياء أمور التلاميذ“.

ولا يزال إقليم دارفور غرب السودان يعاني من تأثيرات الحرب، حيث يعيش ما لا يقل عن 6 ملايين شخص في مخيمات النازحين، بعد أن شردتهم الحرب من مناطقهم الأصلية، ويعتمد هؤلاء على العون المقدم من المنظمات الإ‘نسانية.

وأضاف، آدم رجال، أن ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة فلكية، زاد معاناة النازحين، وخلف أوضاعا إنسانية كارثية، ما يتطلب التدخل العاجل للمنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية؛ لتقديم الخدمات الطارئة مثل الغذاء والدواء والكساء والمأوى ومياه الشرب، بجانب متابعة ورصد الانتهاكات والجرائم المتكررة ومحاسبة مرتكبيها“.

وطالب المتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين، بعودة المنظمات الإنسانية التي طردها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لتتواصل تقديم الخدمات للمحتاجين في معسكرات النازحين واللاجئين.

كذلك يعاني إقليم دارفور من التوترات الأمنية، والفلتان الأمني الذي عادة ما يبدأ بحوادث قتل فردية، ويتطور إلى تحشيد قبلي ينتهي بمقتل العشرات من المواطنين، حيث قتِل الأسبوع الماضي 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، برصاص مسلحين قرب مدينة الفاشر.

ومازال ملايين الأشخاص يعيشون في مخيمات للنزوج في دارفور التي فروا إليها قبل 18 عاما مع اندلاع الحرب الضارية في الإقليم عام 2003 بين الحكومة وحركات مسلحة تمردت بدعوى التهميش السياسي والاقتصادي.

وخلف الصراع في الإقليم نحو 600 قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح، حسب الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة.