مصرع 7 أشخاص إثر تحطم طائرة ركاب خفيفة في بيرو

كشفت السلطات في بيرو عن تعرض طائرة ركاب سياحية خفيفة لحادث تحطم أسفر عن مقتل كل من كان على متنها من ركاب وطاقم.

ولقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم بعد تحطم الطائرة الخفيفة في بيرو، بحسب ما قالت الشرطة المحلية والحكومة في بيانات لها، يوم الجمعة.

وقالت الشرطة المحلية إن من بين القتلى 3 سياح هولنديين، وسائحين اثنين من تشيلي، وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين من بيرو.

وذكرت وزارة النقل والاتصالات في بيان لها أن طائرة من طراز ”سيسنا 207“ تحطمت في محيط مطار ”ماريا رايش“ في مدينة نازكا.

وأضافت الوزارة في بيانها أن ”الحادث أسفر عن عدم نجاة أي أحد“. وقالت إنه يجري التحقيق في سببه.

وقال قائد شرطة نازكا إدغار إسبينوزا ، للصحفيين، إن النيران اشتعلت في الطائرة على ما يبدو بعد اصطدامها بالأرض، بحسب ما أوردته صحيفة ”غارديان“ البريطانية.

وقالت شركة الرحلات السياحية المالكة للطائرة ”إيرو سانتوس“ إن الطائرة كانت تقل خمسة سياح وطيار ومساعد طيار.

وتعد خطوط نازكا، وهي من أشهر مناطق الجذب السياحي في بيرو وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، موطنًا لمئات من الأشكال الجيوغليفية العملاقة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام ، والتي تُظهر أرقامًا تشمل الطائر الطنان والقرد والعنكبوت والبجع والحوت.

وغالبًا ما ينظر السياح من السماء إلى المنطقة المحمية التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، والتي تقع على بعد حوالي 450 كيلومترًا جنوب العاصمة ليما، بين مدينتي نازكا وبالبا، للحصول على أفضل إطلالة على المدينة.