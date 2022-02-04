المغرب.. شق صخري يعرقل عملية إنقاذ الطفل ريان‎‎

بلغت عملية إنقاذ الطفل المغربي ”ريان“ مرحلة دقيقة، من خلال الحفر الأفقي الذي يتم حاليًا بشكل يدوي.

وسقط ”ريان“، البالغ من العمر 5 أعوام، يوم الثلاثاء الماضي، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة، بالقرب من منزل العائلة في إقليم شفشاون شمال المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ، صباح يوم الأربعاء.

وتسبب شق صخري جزئي في إيقاف عملية الحفر اليدوي من أجل انتشال الطفل ”ريان“ من البئر.

وتُجرى في هذه الأثناء محاولات لاحتواء هذه المشكلة المعقدة من طرف فرق الإنقاذ.

وأصبحت أمتار قليلة تفصل المنقذين عن انتشال ”ريان“، حيث دخل فريق الإنقاذ دخل الفجوة الأفقية.

ولجأ رجال الإنقاذ، اليوم الجمعة، بعد انتهاء عملية الحفر العمودي، إلى الانتقال إلى أصعب مرحلة في عملية الإنقاذ من خلال مباشرة الحفر الأفقي، والاستعانة بأنابيب ضخمة من أجل إقامة نفق بطول 3 أمتار لبلوغ مكان الطفل ”ريان“، وتجنّب وقوع أي انهيارات تحول دون إنقاذه.

وأكد مصدر من السلطات المحلية في تصريح لـ“وكالة المغرب العربي للأنباء“ (الرسمية)، أنه بعد الانتهاء من عملية الحفر العمودي لنحو 32 مترًا، انطلقت عملية الحفر الأفقي بمساعدة فريق من المختصين.

وأشار ذات المصدر إلى أن فريقًا ضم مهندسين طوبوغرافيين ومختصين من الوقاية المدنية أجروا دراسة تقنية ميدانية على مستوى الموقع الذي يحيط بالثقب المائي المعني ووضعية التربة للتأكد من صلابتها، حتى لا تعوق عملية الولوج في الحفرة الأفقية.

وأضاف أنه جرى أيضًا إعداد فريق الإنقاذ الذي سيلج الفجوة الأفقية، وتحديد نقطة بدء أشغال الحفرة الأفقية التي يرتقب أن تؤدي إلى الموقع الذي علق فيه الطفل ريان، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الثقب المائي وهو بئر قديم حفر قبل عدة سنوات.

وكان مسؤول مغربي، أكد في وقت سابق، أن ”أمل بقاء الطفل ”ريان“ على قيد الحياة يظلّ قائمًا“، وذلك بالتزامن مع دخول عملية إنقاذه مرحلة حاسمة.

وتم تجهيز مروحية طبية تابعة للدرك الملكي، وسيارة إسعاف تضم طاقمًا تمريضيًا متخصصًا في الإنعاش؛ من أجل نقل الطفل ”ريان“ بعد انتشاله إلى المستشفى.

وأثارت قصة الطفل ”ريان“ تعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والعالم العربي، وأطلق الناشطون وسمًا بعنوان (#أنقذوا_ريان)، مناشدين سرعة إنقاذه.