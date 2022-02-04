آخر تطورات عملية إنقاذ ريان

أعلنت وسائل إعلام مغربية، مساء اليوم الجمعة، دخول 3 أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من البئر التي علق بداخلها منذ أيام، مثيرا حالة تعاطف عالمية مع الحادث.

وسقط ريان، البالغ من العمر 5 أعوام، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة، بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح يوم الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.

وجلبت السلطات المحلية، ليل الخميس الجمعة، أنابيب حديدية ضخمة للحفر اليدوي لنفق بطول 3 أمتار، يربط بين الحفرة العميقة الموازية للبئر ومكان وجود الطفل؛ وذلك حرصا على عدم انهيار التربة على الطفل؛ بسبب هشاشة تربة المنطقة.