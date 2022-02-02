مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار خارج مدرسة في مينيسوتا

أسفر إطلاق رصاص خارج مدرسة عامة للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى ضواحي منيابوليس اليوم الثلاثاء عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما تبحث السلطات عن المشتبه بهم الذين قالت الشرطة إنهم فروا على الفور من مكان الحادث.

ولم تقدم السلطات الكثير من التفاصيل عن ملابسات الواقعة ولم تتلق أسئلة من الصحفيين في إفادة صحفية أعقبتها.

وقال قائد الشرطة جاي هينثورن لصحفيين إن الطالبين أصيبا في إطلاق الرصاص في وقت الظهيرة تقريبا على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة ومتاخمة لمنيابوليس.

وقال هينثورن إنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة.

وقال هينثورن إن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، وذلك دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع.

وأضاف أنه كإجراء احترازي، تم وضع العديد من المدارس الأخرى في المنطقة تحت الإغلاق الذي تم رفعه لاحقًا.

وقالت ساندي ليفاندوفسكي، مديرة المدارس المحلية، خلال المؤتمر الصحفي إنه من الصعب فهم سبب اندلاع العنف.

وأضافت ”من الصعب دائمًا فهم حادثة كهذه وهي مهمة بشكل خاص لأي شخص يحتاج إلى المساعدة للوصول إلى هذا الدعم“.

وقال حاكم مينيسوتا، تيم فالز، في وقت سابق من بعد ظهر يوم الثلاثاء على تويتر إنه تم إطلاعه على حادث إطلاق النار وأن مسؤولي إنفاذ القانون بالولاية يراقبون الوضع عن كثب. وقالت السناتور تينا سميث من ولاية مينيسوتا على تويتر إنها ستواصل مراقبة الوضع.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الوكالة كانت تقدم المساعدة للشرطة المحلية، كما رد عملاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على إطلاق النار، بحسب ما أوردته صحيفة ”نيويوك تايمز“.

وفي مدرسة ريتشفيلد المتوسطة، وهي مدرسة أخرى على بعد أقل من نصف ميل من مكان إطلاق النار، اقتحم بعض ضباط إنفاذ القانون تلك الممتلكات ”بطريق الخطأ“ في ردهم الأولي، كما كتبت إيريكا بارلو، مديرة المدرسة، في رسالة إلى أولياء الأمور في موقع المدرسة.

وكتبت بارلو: ”كان الضباط مسلحين وكانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص“. ”من غير المحتمل أن يكون العديد من الطلاب قد شهدوا الحدث ، حيث كانوا في الفصل في ذلك الوقت. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالحادثة في حال سمع طفلك عنها، حيث قد يتأثر بعض الأطفال بشدة بهذا النوع من الأخبار“.

وفقًا لتقارير إخبارية محلية، تم إغلاق مركز التعليم الجنوبي مرة أخرى في سبتمبر، عندما تم القبض على طالب بعد العثور على مسدس محشو معه.