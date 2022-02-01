8 قتلى في حريق شرق الجزائر

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخران بجراح في حريق التهم 3 منازل بولاية سطيف شرق الجزائر، ونجم عن انفجار في مخزن لمواد التجميل، بحسب ما أعلنته الحماية المدنية، الثلاثاء.

وكانت حصيلة أولية تحدثت عن 7 قتلى سقطوا بسبب انفجار غاز في منزل، بحسب ما ذكرته ”فرانس برس“.

وكتبت ”الحماية المدنية“ عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“ أن ”حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل مخزّنة فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى 8 وفيات“.

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ووقع الانفجار في منزل بحي سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق إلى 3 منازل مجاورة، مما أدى إلى مقتل 3 رجال، وامرأتين، و 3 أطفال، وإصابة اثنين آخرين بجراح، كما أوضحت الحماية المدنية.

من جهته، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لذات السلك النظامي، النقيب أحمد لعمامرة، أن ”الانفجار المتبوع بحريق طال في البداية منزلًا فرديًا فيه محل لتخزين مواد التجميل ثم انتشرت ألسنة اللهب إلى 4 منازل مجاورة بسبب شدة الرياح“.

وأضاف لعمامرة لوكالة الأنباء الجزائرية أن ”مصالح الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ طفلين اثنين، إضافة إلى إخماد النيران، وإجلاء الضحايا داخل المنازل المتضررة“.

وفي شباط/فبراير من العام الماضي، وقع انفجار ناتج عن ”تسرب غاز“ بأحد المنازل بولاية الأغواط الجزائرية.

وأسفر الانفجار عن إصابة 17 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة إثر تعرضهم لحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وفي 2020، لقي 5 أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين.

ونجم الحادث يومها عن تضرّر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.

يشار إلى أن الجزائر شهدت، صيف العام الماضي، حرائق مأساوية ضربت الغابات في مناطق عدة بالبلاد ما أدى إلى مقتل 69 هم 28 عسكريًا و41 مدنيًا.

واندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها ”مفتعلة“، في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية شمال، وسط، وشرق البلاد، وصولًا إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية العامة آنذاك، توقيف 3 من ”مشعلي حرائق“ في مدينة المدية (شمال)، حيث اندلع حريق أيضًا، فيما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية توقيف رابع في عنابة.

وأوضح محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو ”يوسف ولد محمد“ أن الرياح ساهمت في انتشار الحرائق، وكذلك الجفاف، مما جعل عملية الإخماد معقدة جدًا، وفق ما نقلت عنه الوكالة الجزائرية.

وأوائل تموز/يوليو الماضي، قبض على 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم في إشعال حرائق دمرت 1500 هكتار من الغابات في أوراس (شمال شرق الجزائر).